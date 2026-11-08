Chính phủ yêu cầu lập đề án quản lý học sinh dùng điện thoại, mạng xã hội: Sắp có quy định mới?

(GLO)- Chính phủ vừa giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình ban hành Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục.

Nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục được nêu tại Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 6-11-2026 của Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho địa phương, bộ ngành trong tháng 11 và thời gian tới.

Đây được xem là bước đi mới nhằm tăng cường quản lý môi trường học đường trong bối cảnh thiết bị số và mạng xã hội ngày càng tác động sâu rộng đến học sinh.

Học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong môi trường học đường, đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý và định hướng sử dụng thiết bị số an toàn, hiệu quả. Ảnh minh họa: AI

Theo quy định tại Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, học sinh không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị khác trong giờ học khi không phục vụ việc học tập và không được giáo viên cho phép.

Quy định này tạo cơ sở để học sinh sử dụng điện thoại phục vụ tra cứu tài liệu, thực hiện các nhiệm vụ học tập khi có sự hướng dẫn, đồng ý của giáo viên. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị trong trường học thời gian qua cũng nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều.

Một mặt, điện thoại thông minh giúp học sinh tiếp cận kho kiến thức rộng lớn, hỗ trợ học trực tuyến, tìm kiếm tài liệu và phát triển kỹ năng số. Mặt khác, thiết bị này cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến các em mất tập trung, sa đà vào trò chơi, mạng xã hội, tiếp xúc với thông tin độc hại hoặc bị bắt nạt trên không gian mạng.

Việc Chính phủ yêu cầu xây dựng đề án tổng thể cho thấy định hướng quản lý không chỉ dừng ở việc kiểm soát thiết bị trong giờ học mà còn đặt ra yêu cầu xây dựng khuôn khổ quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội trong các cơ sở giáo dục.

Trong đó, việc phân chia phương án theo từng cấp học là vấn đề đáng chú ý. Nhu cầu sử dụng thiết bị, khả năng tự kiểm soát và mức độ nhận thức về an toàn trên không gian mạng giữa học sinh tiểu học, THCS và THPT có sự khác biệt. Vì vậy, giải pháp quản lý cần tính đến đặc điểm tâm sinh lý, độ tuổi và mục đích sử dụng của học sinh.

Bên cạnh nhiệm vụ này, Nghị quyết số 353/NQ-CP còn giao Bộ GD&ĐT rà soát, điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả; phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương xây dựng lộ trình giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp.

Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; xây dựng văn hóa học đường, chấn chỉnh và phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.