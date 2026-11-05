Lan tỏa tình yêu hội họa từ buôn làng ra thế giới

(GLO)- Trong hành trình gần 20 năm gắn bó với học trò vùng khó, cô giáo Lê Thị Hoàng Thảo (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) không chỉ truyền tình yêu hội họa cho trẻ thơ mà còn bền bỉ theo đuổi đam mê sáng tác.

Với cô, hội họa không chỉ là hành trình sáng tạo mà còn là cách lưu giữ vẻ đẹp quê hương và trao đi những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Từ lớp học vùng biên đến triển lãm tại Pháp

Năm 2006, khi còn là một giáo viên trẻ, cô Lê Thị Hoàng Thảo nhận công tác tại xã biên giới Ia Chia. Những ngày đầu đứng lớp ở vùng đất còn nhiều khó khăn, cô không chỉ mang theo kiến thức chuyên môn mà còn ấp ủ mong muốn khơi dậy niềm yêu thích hội họa trong tâm hồn những đứa trẻ nơi đây.

Chuyển công tác sang Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ia Hrung), cô Thảo vẫn giữ nguyên sự nhiệt huyết với nghề. Trong những giờ học Mỹ thuật, thay vì chỉ hướng dẫn học sinh thực hiện các bài vẽ theo mẫu, cô khuyến khích các em quan sát thiên nhiên, cảm nhận cuộc sống và thể hiện suy nghĩ, cảm xúc bằng màu sắc.

Cô giáo Lê Thị Hoàng Thảo bên tác phẩm Tranh thông nghệ thuật Wabi - Sabi. Ảnh: Như Nguyện

“Một bức tranh đẹp không nhất thiết phải có đường nét hoàn hảo. Điều quan trọng là trẻ được tự do sáng tạo, biết quan sát và tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị quanh mình. Từ một bông hoa, mái nhà, con đường đến cảnh sắc cao nguyên, mỗi hình ảnh đều có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những nét vẽ đầu đời” - cô Thảo chia sẻ.

Bên cạnh công việc giảng dạy, Hoàng Thảo không ngừng nuôi dưỡng đam mê sáng tác. Năm 2021 và 2024, cô tổ chức triển lãm tranh cá nhân tại TP Hồ Chí Minh. Tháng 6-2026, cô tiếp tục có cơ hội tham gia triển lãm cùng nhóm họa sĩ Pháp tại Torcy (Pháp).

Tác phẩm với thông điệp bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải, làm bằng vật liệu phế thải… của cô giáo Lê Thị Hoàng Thảo tham gia triển lãm tại Pháp tháng 6-2026. Ảnh: NVCC

Đó là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của nữ giáo viên. Qua những trải nghiệm và giao lưu với các nghệ sĩ, cô có thêm cơ hội tiếp cận những góc nhìn mới về hội họa, đồng thời nhận ra giá trị của việc gìn giữ bản sắc và câu chuyện riêng trong mỗi tác phẩm.

Nếu những chuyến đi mang đến cho Hoàng Thảo cơ hội mở rộng thế giới nghệ thuật, thì Gia Lai vẫn luôn là nguồn cảm hứng gần gũi nhất trong sáng tác của cô. Những mùa hoa dã quỳ vàng rực, sắc đất bazan, ánh sáng phố Núi và cảnh sắc cao nguyên bình dị đã đi vào tranh bằng tình cảm của người con gắn bó với quê hương.

Gìn giữ ký ức, lan tỏa giá trị nghệ thuật

Không dừng lại ở sáng tác, Hoàng Thảo còn dành sự quan tâm đặc biệt đến những tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam thuộc thế hệ trước. Những cái tên như Tú Duyên, Vi Vi cùng các tác phẩm được sáng tác từ những năm 1955, 1975 và các giai đoạn trước đó đã mở ra cho cô một hướng tìm hiểu sâu hơn về lịch sử mỹ thuật nước nhà.

Cô tích cực kết nối những người cùng đam mê, giới thiệu và bán đấu giá tranh, góp phần đưa tác phẩm của các họa sĩ thế hệ trước đến gần công chúng. Với Hoàng Thảo, đằng sau mỗi nét vẽ, màu sắc là dấu ấn của người nghệ sĩ, hơi thở của thời đại và những câu chuyện văn hóa, lịch sử cần được lưu giữ.

Theo họa sĩ Seneviratne, người thầy của Hoàng Thảo hiện hoạt động tại Pháp, điều đáng quý ở cô là tinh thần ham học hỏi và biết kết hợp đam mê hội họa với tình yêu nghề giáo.

Gắn bó với học trò vùng khó, Hoàng Thảo thấu hiểu những thiệt thòi của trẻ em khi thiếu điều kiện tiếp cận hội họa. Vì vậy, ngoài giảng dạy, cô còn kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ học sinh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Cô giáo Lê Thị Hoàng Thảo trong một tiết dạy vẽ tại trường. Ảnh: Như Nguyện

Em Lý Ksor Bảo Trân (học sinh lớp 5B1, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng) chia sẻ: “Em rất thích những tiết học của cô Thảo. Cô hướng dẫn tận tình, dễ hiểu, tạo không khí vui vẻ và khuyến khích chúng em tự do sáng tạo, thể hiện ý tưởng. Nhờ đó, em biết quan sát cuộc sống, yêu thiên nhiên và cảm nhận vẻ đẹp quanh mình”.

Cô Trương Thị Ngọc Anh - Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, người có 8 năm đồng hành cùng Hoàng Thảo - nhận xét: Cô Thảo không chỉ truyền dạy kỹ năng hội họa mà còn khơi dậy ở học sinh tình yêu cái đẹp, thiên nhiên và sự tự tin thể hiện bản thân.

Gần 20 năm đứng lớp, Hoàng Thảo vẫn bền bỉ với đam mê sáng tác và sự nghiệp gieo mầm tri thức. Với cô, hội họa không chỉ là cách thể hiện tình yêu quê hương, lưu giữ ký ức mà còn là cầu nối lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.