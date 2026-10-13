Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 13-10, Tổ giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường Quy Nhơn Bắc.

Theo báo cáo của UBND phường Quy Nhơn Bắc, địa phương đang theo dõi, triển khai 16 dự án đầu tư ngoài ngân sách, gồm: 5 dự án khu đô thị, 1 dự án bệnh viện và 10 dự án nhà ở xã hội. Trong đó, 8 dự án đã khởi công, 8 dự án chưa khởi công.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị địa phương tăng cường quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án. Ảnh: Trọng Lợi

Các dự án chưa khởi công gồm: Nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông 2 (Lamer 3), Nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc, Nhà ở xã hội Long Vân 1, Khu đất phía Tây Nam cầu Long Vân, Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, Bệnh viện quốc tế Long Vân, Khu nhà ở xã hội Vạn Phát và Khu đô thị Long Vân 2.

Theo UBND phường, nguyên nhân khiến các dự án chậm triển khai chủ yếu do khối lượng công việc giải phóng mặt bằng lớn, phải xác minh nguồn gốc đất và di dời nhiều mồ mả.

Cùng với đó, các quy định pháp luật và thủ tục liên quan đến đất đai, thẩm định phòng cháy, chữa cháy, môi trường có sự thay đổi, khiến hồ sơ phải điều chỉnh nhiều lần.

Một số nhà đầu tư chưa tích cực phối hợp, chậm tập trung nguồn lực tài chính và nhân lực để hoàn thiện thủ tục, chưa bảo đảm tiến độ khởi công như cam kết.

Tổ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình dự án Bệnh viện quốc tế Long Vân. Ảnh: Trọng Lợi

Trong số 8 dự án đã khởi công, đáng chú ý có Khu đô thị Vân Hà (49,75 ha); Khu nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông (966 căn); Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo và Đô thị phụ trợ FPT (93,24 ha); Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2 (714 căn); Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định (1.458 căn); Nhà ở xã hội Pisico (314 căn) và Nhà ở xã hội Nhơn Phú 1 (1.500 căn).

Để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, UBND phường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rút ngắn thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy, cấp giấy phép xây dựng và hoàn thiện hồ sơ giao đất đối với các dự án đủ điều kiện, xem xét xử lý nghiêm hoặc thu hồi dự án đối với các nhà đầu tư chây ỳ, kéo dài tiến độ, vi phạm cam kết.

Địa phương cũng kiến nghị xem xét áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình không nhận tiền bồi thường, chậm bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, phường đề nghị hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đo đạc, chỉnh lý, thẩm định và trình ban hành quyết định giao đất.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, khẩn trương hoàn thiện các phương án bồi thường còn tồn đọng, nhất là tại dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa và Bệnh viện quốc tế Long Vân.

Đại diện chủ đầu tư Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo và Đô thị phụ trợ FPT thông tin tình hình thực hiện dự án đến Tổ giám sát Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với các chủ đầu tư, nhà đầu tư, UBND phường Quy Nhơn Bắc yêu cầu tập trung nguồn lực, phối hợp với địa phương hoàn thiện thủ tục pháp lý, bảo đảm tiến độ khởi công theo chỉ đạo.

Cụ thể, Nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông 2 (Lamer 3) và Nhà ở xã hội Long Vân 1 dự kiến khởi công trong tháng 10-2026; Bệnh viện quốc tế Long Vân khởi công trước ngày 20-10-2026 và Khu đất phía Tây Nam cầu Long Vân khởi công trước ngày 30-10-2026.

Qua giám sát hiện trường các dự án và làm việc với chính quyền phường Quy Nhơn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt nhấn mạnh, Nhà nước luôn quan tâm thúc đẩy đầu tư phát triển, trong đó đầu tư công giữ vai trò quan trọng, còn nguồn lực tư nhân là động lực bổ sung cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Để các dự án phát huy hiệu quả, khâu lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho quá trình triển khai.

Thường trực HĐND tỉnh cũng ghi nhận trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc có nhiều dự án đầu tư với quy mô và tính chất khác nhau.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm, chủ yếu do vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn vốn đối ứng.

Một số nhà đầu tư chưa thật sự quyết liệt trong hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và triển khai hạ tầng; nhiều dự án chưa đủ điều kiện khởi công, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai.

Bà Trần Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Bắc trao đổi một số liên quan tại buổi làm việc với Tổ giám sát Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Trọng Lợi

Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, đồng chí Trương Văn Đạt đề nghị các cơ quan chức năng và địa phương cần chủ động rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm của từng đơn vị để có giải pháp xử lý phù hợp.

Trong đó, cần đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai và xây dựng, bảo đảm đúng quy định nhưng không để kéo dài thời gian xử lý.

Đối với các dự án do nhà đầu tư thực hiện, cần tăng cường kiểm tra năng lực tài chính, việc thực hiện cam kết và tiến độ triển khai, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp chậm trễ, thiếu quyết liệt.

Cùng với đó, các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cũng như MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và nhà ở xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.