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Thời sự

HĐND tỉnh Gia Lai giám sát việc thực hiện chính sách về nhà ở xã hội

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HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
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(GLO)- Chiều 13-10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) tại Sở Xây dựng. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo đó, đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển NƠXH đối với người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, cơ chế, chính sách, chỉ tiêu có liên quan trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-1-2025 đến 15-9-2026.

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3-4-2023, Chính phủ giao tỉnh Gia Lai đến năm 2030 phải hoàn thành 16.600 căn hộ, trong đó, khu vực phía Đông 12.900 căn, khu vực phía Tây 3.700 căn.

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Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Hồng Thương

Triển khai kế hoạch, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 8 chính sách liên quan về NƠXH và ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 9-3-2026 triển khai thực hiện phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, tỉnh phấn đấu năm 2026 thực hiện 2.000 căn; năm 2027 là 2.200 căn; năm 2028 là 2.700 căn; năm 2029 là 2.250 căn và năm 2030 là 2.957 căn.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã hoàn thành 5.045 căn, đang thi công 5.596 căn; đã lựa chọn chủ đầu tư và đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công 7.037 căn; đang triển khai các thủ tục để lựa chọn chủ đầu tư 2 dự án với 3.036 căn.

Như vậy, tổng số căn hộ đã và sẽ triển khai là 20.714 căn, đảm bảo theo chỉ tiêu đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Lũy kế đến ngày 12-10-2026, toàn tỉnh có 4.430 lượt hộ được giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để xây dựng, sửa chữa nhà ở; nhà mua, thuê mua NƠXH với tổng số tiền 1.975 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, có 902 khách hàng được vay để mua NƠXH với số tiền giải ngân 294 tỷ đồng.

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Đại diện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thông tin việc triển khai chính sách về tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi trong triển khai các dự án NƠXH. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thị Ngọc Hà đánh giá cao nỗ lực của Sở Xây dựng trong tham mưu UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách triển khai các chính sách cũng như kế hoạch phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục bám sát tiến độ thực tế, khả năng hoàn thành của các dự án; phối hợp tháo gỡ khó khăn cho người dân trong tiếp cận các chính sách về NƠXH, nhất là về vốn vay ưu đãi, xác nhận các điều kiện về nhà ở, thu nhập, chia sẻ dữ liệu liên quan trong thực hiện các thủ tục hành chính, quản lý chất lượng vận hành các dự án sau khi đưa vào sử dụng.

Cùng với đó, rà soát, xác định nhu cầu tiếp cận các chính sách theo Nghị quyết số 52/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng NƠXH trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm.

Đối với những dự án chậm tiến độ và một số quỹ đất về NƠXH chưa lựa chọn được nhà đầu tư, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các phương án tháo gỡ; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm để đảm bảo tiến độ các dự án, hoàn thành chỉ tiêu về phát triển NƠXH đã được đề ra trong năm 2026 cũng như giai đoạn 2021-2030.

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