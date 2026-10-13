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Xã Đề Gi đối thoại với chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Chiều 12-10, UBND xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại với chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Dũng Nhân

Trong đó, tập trung vào thủ tục, chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp; những quy định về thuế, bảo hiểm và các điều kiện cần thiết để mở rộng quy mô hoạt động.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đề nghị tăng cường các giải pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho phương tiện và ngư dân; tạo điều kiện cho các cơ sở chế biến mực xà duy trì sản xuất trong điều kiện đảm bảo môi trường.

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Ông Nguyễn Văn Cơ - đại diện Công ty TNHH Huyền Thảo kiến nghị về công tác phòng ngừa cháy, nổ tàu thuyền. Ảnh: Dũng Nhân

Thông qua đối thoại, chính quyền xã trực tiếp nắm bắt khó khăn, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những kiến nghị vượt thẩm quyền.

Xã Đề Gi hiện có 96 doanh nghiệp và 675 hộ kinh doanh đang hoạt động. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương có 19 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có 2 doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh và 131 hộ kinh doanh đăng ký mới.

UBND xã Đề Gi xác định doanh nghiệp, hộ kinh doanh là lực lượng quan trọng trong phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách và hỗ trợ địa phương hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

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Chủ tịch UBND xã Võ Văn Tài khẳng định sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động hiệu quả. Ảnh: Dũng Nhân

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, tăng cường hướng dẫn chính sách thuế, ứng dụng công nghệ số; đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn về đất đai, vốn, thị trường và điều kiện sản xuất.

Thông qua đối thoại, chính quyền xã Đề Gi tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn, ổn định và mở rộng sản xuất.

Qua đó, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

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