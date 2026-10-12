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Cục Hải quan 'hoả tốc' yêu cầu xử lý 100% kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp

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Cục Hải quan có công văn "hỏa tốc" gửi các Chi cục Hải quan, yêu cầu giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của hiệp hội, doanh nghiệp theo thẩm quyền. Phải giải quyết dứt điểm 100% kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của đơn vị.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh tại các cuộc họp thường kỳ của Chính phủ và Bộ Tài chính, nhiều hiệp hội, doanh nghiệp tiếp tục phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách và thủ tục hải quan. Qua rà soát, Cục Hải quan nhận thấy một số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan khu vực nhưng chưa được xử lý dứt điểm, khiến doanh nghiệp phải tiếp tục kiến nghị lên cấp trên.

Do vậy, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực nghiêm túc xử lý dứt điểm các kiến nghị, vướng mắc theo thẩm quyền. Cụ thể, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực phải trực tiếp chỉ đạo, rà soát và giải quyết dứt điểm 100% kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị. Việc giải quyết phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, nhanh chóng và minh bạch. Cục Hải quan nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian xử lý hoặc trả lời chung chung, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo đúng tuyến. Đối với những vụ việc vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến các quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa rõ ràng, các đơn vị phải chủ động tổng hợp hồ sơ, phân tích rõ bản chất vụ việc và đề xuất phương án xử lý cụ thể. Kịp thời báo cáo về Cục Hải quan (qua các đơn vị nghiệp vụ) để được xem xét, hướng dẫn hoặc xử lý theo quy định.

Đối với những vụ việc vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến các quy định pháp luật còn chồng chéo, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị báo cáo để có hướng xử lý sớm. Ảnh: Cục hải quan
Đối với những vụ việc vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến các quy định pháp luật còn chồng chéo, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị báo cáo để có hướng xử lý sớm. Ảnh: Cục hải quan

Cục Hải quan cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với đánh giá cán bộ, công chức. Trường hợp đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện đúng chỉ đạo, không giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải quan khu vực, để doanh nghiệp phản ánh gây khó khăn hoặc phải kiến nghị vượt cấp lên Cục, Bộ, Chính phủ mà đơn vị không nắm được hoặc không giải quyết, thì Chi cục trưởng, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và Cục trưởng.

Kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua hằng tháng, hằng quý đối với cán bộ, công chức.

Ban Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Ban Kiểm tra và Văn phòng xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại đối với Chi cục trưởng, Đội trưởng và cán bộ, công chức thực hiện không đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Cục.

Theo Nguyên Nga (TNO)

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