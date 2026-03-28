Cục Hải quan ra công văn thượng khẩn về thuế xăng dầu

(GLO)- Ngày 27-3, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) ban hành công văn thượng khẩn gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc áp dụng mức thuế xăng dầu mới.

Theo đó, ngày 26-3, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Quyết định này có hiệu lực từ 24 giờ ngày 26-3 đến hết ngày 15-4.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện đúng mức thuế theo Quyết định số 482/QĐ-TTg trong thời gian quyết định này có hiệu lực.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Các mặt hàng này không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại áp dụng mức 0%.

Đồng thời, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực hướng dẫn khai báo thuế GTGT trên hệ thống VNACCS/VCIS bằng cách chọn mã VK240 tại ô chỉ tiêu thông tin “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác” trên tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu đăng ký kể từ 24 giờ ngày 26-3 đến hết 15-4 để khai báo thuế GTGT đối với hàng hóa thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Quyết định số 482/QĐ-TTg.

Ngoài ra, các Chi cục Hải quan khu vực cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 482/QĐ-TTg đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm đảm bảo triển khai thống nhất.