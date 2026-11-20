(GLO)- Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026 được xây dựng nhằm phác họa năng lực doanh nghiệp công nghệ số trong nước, hỗ trợ kết nối đối tác, tìm kiếm nhà cung cấp và định hướng chính sách phát triển ngành.

Ra mắt tối 18-11 trong khuôn khổ AI360 2026, bản đồ do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) thực hiện, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bản đồ được phát triển trên nền tảng VINASA TechMap, tham khảo mô hình Gartner Magic Quadrant.

Giao diện bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2026. Ảnh chụp màn hình

Theo công bố, quá trình đánh giá được triển khai trên hơn 30 lĩnh vực, gồm 15 lĩnh vực công nghệ và 15 lĩnh vực ứng dụng. Có 230 doanh nghiệp đăng ký tài khoản, trong đó 71 doanh nghiệp tham gia với hơn 100 hồ sơ. Bản đồ hiện phân thành 11 lĩnh vực, với 108 vị trí doanh nghiệp.

Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) là lĩnh vực có nhiều vị trí nhất, với 19 vị trí; tiếp đến là khu vực công và giải pháp số, các ngành kinh tế với 16 vị trí. Kết quả ghi nhận 51 danh hiệu Top 10 được trao cho 33 doanh nghiệp thuộc 11 lĩnh vực; 11 đề cử của 8 doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn Bản đồ.

Không chỉ giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, bản đồ còn phản ánh xu hướng doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ gia công phần mềm, lắp ráp điện tử sang tham gia sâu hơn vào thiết kế vi mạch, mô-đun và vận hành hệ thống quốc tế. Một số ứng dụng AI đã được triển khai trong phát hiện lỗi trên dây chuyền sản xuất, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Theo VINASA, bản đồ giúp doanh nghiệp nhận diện vị thế, thế mạnh và định hướng đầu tư; đồng thời hỗ trợ khách hàng, cơ quan nhà nước tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp, giảm rủi ro khi lựa chọn đối tác. Đây cũng là kênh để đối tác, nhà đầu tư quốc tế tiếp cận doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đề nghị VINASA tiếp tục cập nhật, kiểm chứng dữ liệu; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tập trung giải quyết bài toán thực tế của khách hàng, thay vì chỉ giới thiệu những sản phẩm sẵn có. Bộ sẽ hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với các bộ, ngành và địa phương.

Bản đồ được công bố trực tuyến tại top10ict.com, dự kiến cập nhật dữ liệu thường xuyên trong năm, thay vì chỉ thực hiện theo chu kỳ hằng năm.