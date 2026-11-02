Ra mắt Bản đồ số Văn hóa Việt Nam: Tra cứu di sản, lễ hội trên toàn quốc

(GLO)- Tối 1-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP), giúp người dân và du khách tra cứu di sản, lễ hội, bảo tàng cùng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên phạm vi cả nước.

Lễ ra mắt CMAP diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), trong khuôn khổ Chương trình Nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học”. Sự kiện hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Nền tảng được triển khai tại địa chỉ cmap.vn, hướng tới số hóa, hệ thống hóa và kết nối các nguồn lực văn hóa trên môi trường số. Thông qua bản đồ, người dùng có thể tìm kiếm thông tin về di sản, bảo tàng, sự kiện, lễ hội, chương trình nghệ thuật, hoạt động thể thao và các điểm đến văn hóa tại 34 tỉnh, thành phố.

CMAP không chỉ hỗ trợ tra cứu địa điểm mà còn giúp người dân, du khách tiếp cận thông tin theo vị trí, thời gian và chủ đề, từ đó lựa chọn những hoạt động phù hợp với nhu cầu trải nghiệm.

Theo thông tin tại lễ ra mắt, tính đến 12 giờ ngày 1-11, nền tảng đã công bố 391 sự kiện diễn ra tại 34/34 tỉnh, thành phố. Các thiết chế văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Nền tảng được xây dựng nhằm giúp người dân và du khách thuận tiện tìm kiếm các hoạt động văn hóa, lựa chọn trải nghiệm phù hợp cho bản thân, gia đình và bạn bè.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các địa phương, đơn vị văn hóa chủ động cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời; đồng thời xác định rõ trách nhiệm trong việc duy trì dữ liệu thường xuyên. Thông tin được công bố cần giúp người dân nắm rõ hoạt động diễn ra ở đâu, vào thời gian nào và cách thức tham gia.

CMAP cập nhật các sự kiện văn hóa diễn ra tại các tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh chụp màn hình

Đối với cơ quan quản lý, dữ liệu không gian trên CMAP có thể hỗ trợ theo dõi hoạt động văn hóa, đánh giá tiềm năng phát triển du lịch và xây dựng các giải pháp bảo tồn, phát huy di sản. Nền tảng cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, tìm kiếm địa bàn và phát triển sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Việc ra mắt CMAP diễn ra trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám (1076-2026). Cùng với nền tảng bản đồ số, chương trình nghệ thuật “Tinh hoa đạo học” cho thấy hướng kết hợp công nghệ với không gian di sản, góp phần đổi mới cách giới thiệu và trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống.

Việc đưa CMAP vào sử dụng được kỳ vọng tăng khả năng tiếp cận thông tin, kết nối nguồn lực văn hóa giữa các địa phương và mở rộng cơ hội để người dân thụ hưởng các giá trị văn hóa. Hiệu quả của nền tảng sẽ phụ thuộc đáng kể vào chất lượng dữ liệu, tính cập nhật và sự phối hợp thường xuyên của các đơn vị cung cấp thông tin.

Đây cũng là một bước triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, hướng tới khai thác hiệu quả hơn tài nguyên văn hóa, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch và các ngành công nghiệp sáng tạo.