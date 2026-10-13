Ngân hàng Thanh âm Việt Nam sẽ lưu giữ những gì?

(GLO)- Từ tiếng rao phố thị, lời ru, tiếng nhạc cụ dân tộc đến những giai điệu sáng tạo của cộng đồng, Ngân hàng Thanh âm Việt Nam được định hướng trở thành nguồn tài nguyên âm nhạc số, góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa, kết nối người sáng tạo và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Ngày 12-10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026, với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo Chính phủ, chương trình hướng đến phát hiện, tiếp nhận, tuyển chọn và giới thiệu những giai điệu, âm thanh, tác phẩm cùng câu chuyện âm nhạc bắt nguồn từ đời sống. Qua đó, cơ quan tổ chức từng bước xây dựng Ngân hàng Thanh âm Việt Nam và Bản đồ âm nhạc Việt Nam, phục vụ bảo tồn, quảng bá và phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu. Ảnh: Trần Huấn/Vietnam+

Nguồn dữ liệu dự kiến không chỉ giới hạn ở các ca khúc hay tác phẩm âm nhạc hoàn chỉnh. Những âm thanh quen thuộc gắn với ký ức, quê hương và cộng đồng như tiếng rao, lời ru, tiếng nhạc cụ truyền thống, làn điệu dân ca, âm thanh lao động, lễ hội và không gian văn hóa cũng có thể trở thành chất liệu sáng tạo.

Bên cạnh việc lưu giữ âm thanh, chương trình khuyến khích người tham gia kể câu chuyện của mình thông qua giai điệu, tiếng nói, tiếng động hoặc sự kết hợp giữa âm thanh với hình ảnh. Các sản phẩm đủ điều kiện có cơ hội được giới thiệu trên nền tảng chính thức và từng bước bổ sung vào ngân hàng dữ liệu, đi kèm thông tin nhận diện tác giả, quyền tác giả, quyền liên quan và điều kiện khai thác.

Chương trình được triển khai trên nền tảng số chính thức, gồm 3 cấu phần có nội dung và cách thức tham gia khác nhau.

Đố vui Thanh âm Việt Nam là cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến, cung cấp kiến thức về giai điệu, ca khúc, nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca, di sản và đời sống âm nhạc Việt Nam.

Cảm nhận Thanh âm Việt Nam khuyến khích người tham gia gửi video ngắn chia sẻ cảm nhận, ký ức, câu chuyện hoặc góc nhìn cá nhân về một giai điệu, bài hát, làn điệu hay một khía cạnh của đời sống âm nhạc.

Sáng tạo Thanh âm Việt Nam tiếp nhận các sản phẩm sáng tạo sử dụng âm nhạc, tiếng nói, tiếng động, nhạc cụ, dân ca và âm thanh đời sống làm chất liệu. Người tham gia có thể sáng tác, phối khí, thu âm, hát, chơi nhạc cụ, kể chuyện bằng âm thanh hoặc kết hợp với video, hoạt họa, đồ họa và các hình thức nghệ thuật số khác.

Âm thanh cồng chiêng cũng là một dạng thức âm thanh được sử dụng làm chất liệu thuộc cấu phần Sáng tạo Thanh âm Việt Nam. Ảnh: Phương Vi

Ba cấu phần này vừa tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu âm nhạc, vừa mở rộng không gian sáng tạo, giúp những chất liệu âm thanh vốn quen thuộc trong đời sống được ghi nhận và tiếp cận với nhiều đối tượng hơn.

Chương trình dành cho công dân Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, cũng như người nước ngoài yêu mến văn hóa, âm nhạc Việt Nam; không giới hạn độ tuổi và nghề nghiệp. Việc triển khai trên nền tảng số tạo điều kiện để người dân ở nhiều vùng miền, cộng đồng dân tộc và các thế hệ cùng đóng góp những chất liệu âm nhạc riêng.

Theo định hướng của ban tổ chức, việc hình thành ngân hàng dữ liệu và bản đồ âm nhạc còn góp phần kết nối cộng đồng sáng tạo với nghệ sĩ, nhạc sĩ, chuyên gia, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và các nền tảng công nghệ. Đây là cơ sở để phát huy giá trị của âm nhạc Việt Nam trong hoạt động bảo tồn, quảng bá và phát triển sản phẩm văn hóa.