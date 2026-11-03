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Phường Diên Hồng khai giảng lớp đào tạo nghề “Trình diễn cồng chiêng”

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Tối 2-11, tại làng Pleiku Roh, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức khai giảng lớp đào tạo thường xuyên nghề “Trình diễn cồng chiêng” năm 2026.

Tham gia lớp học có 29 học viên là thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

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Lớp đào tạo diễn ra trong thời gian 1,5 tháng. Ảnh: Bá Bính

Trong thời gian 1,5 tháng, các học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng trình diễn cồng chiêng, nâng cao khả năng thực hành, từng bước làm chủ các kỹ năng biểu diễn; góp phần duy trì và phát huy các hoạt động văn hóa truyền thống tại cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Nguyễn Đình Thức mong muốn các học viên tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng trình diễn, nuôi dưỡng niềm đam mê và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Qua đó, góp phần trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, để tiếng cồng, tiếng chiêng tiếp tục ngân vang trong đời sống cộng đồng.

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