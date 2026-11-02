Vang mãi tiếng cồng chiêng

(GLO)- Từ ngày 30-10 đến 8-11, tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Trong đó, Festival Cồng chiêng có sự tham gia giao lưu của 10 tỉnh, thành phố; riêng Gia Lai có 29 đoàn nghệ nhân với hơn 1.200 người.

Sự kết hợp giữa tiếng cồng chiêng, mùa hoa dã quỳ và cảnh quan Chư Đang Ya mang đến những trải nghiệm thú vị, đồng thời góp phần quảng bá Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản được UNESCO ghi danh năm 2005 và hình ảnh Gia Lai đến với bạn bè gần xa.

Trong đời sống của các dân tộc Tây Nguyên, tiếng chiêng luôn gắn với lễ hội, phong tục và sinh hoạt cộng đồng. Gia Lai hiện là địa phương còn lưu giữ nhiều cồng chiêng nhất khu vực Tây Nguyên với khoảng 5.000 bộ. Tuy nhiên, Không gian văn hóa cồng chiêng cũng đang đứng trước không ít thách thức.

Ảnh: Hoàng Ngọc

Cùng với những đổi thay của đời sống, một số nghi lễ truyền thống và không gian gắn với cồng chiêng như nhà rông, bến nước, nương rẫy, nhà mồ, rừng… dần thay đổi hoặc thu hẹp.

Có gia đình vì khó khăn đã bán những bộ chiêng quý; sự thay đổi về tín ngưỡng, lối sống cũng khiến một số lễ hội, phong tục dần mai một. Trong khi đó, nhiều nghệ nhân đã lớn tuổi và đội ngũ kế cận còn thiếu.

Vì vậy, Festival lần này cũng là dịp để nhìn lại những gì đã làm được và tiếp tục vun đắp sức sống cho di sản cồng chiêng trong đời sống hôm nay.

Trước hết vẫn là những nghệ nhân đang giữ và truyền lại tiếng chiêng. Sự quan tâm, hỗ trợ phù hợp sẽ giúp họ có thêm điều kiện truyền dạy; đồng thời tạo cơ hội để lớp trẻ trong buôn làng được học đánh chiêng, hiểu những câu chuyện, phong tục và ý nghĩa văn hóa gắn với tiếng chiêng của dân tộc mình. Sự tiếp nối giữa các thế hệ có lẽ là cách tự nhiên nhất để di sản được trao truyền.

Cùng với đó là gìn giữ Không gian văn hóa để tiếng chiêng tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng. Bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng không chỉ là giữ những bộ chiêng, mà còn là gìn giữ tri thức, phong tục, nghi lễ và những sinh hoạt văn hóa gắn với di sản.

Bởi điều đáng quý không phải là tiếng chiêng vang lên thật nhiều, mà là tiếng chiêng vẫn còn những không gian để cất lên một cách tự nhiên. Nói cách khác, gìn giữ Không gian văn hóa cồng chiêng cũng chính là gìn giữ môi trường văn hóa đã sinh ra và nuôi dưỡng tiếng chiêng.

Nếu “biển xanh” có võ cổ truyền thì “đại ngàn” có cồng chiêng. Đó là những sắc màu văn hóa đặc trưng cùng góp phần làm nên bản sắc Gia Lai hôm nay.

Ý nghĩa của Festival vì thế không chỉ nằm ở những hoạt động sôi động, mà còn ở sự quan tâm và nguồn lực được khơi thêm cho hành trình gìn giữ di sản cồng chiêng được lâu dài.

Rồi Festival sẽ khép lại, hoa dã quỳ cũng sẽ qua mùa. Điều đáng mong đợi là dư âm của ngày hội sẽ góp thêm động lực để cồng chiêng tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ, để những không gian văn hóa cho tiếng chiêng cất lên một cách tự nhiên vẫn được gìn giữ. Đó có lẽ là cách đẹp nhất để tiếng cồng chiêng Tây Nguyên vang xa và vang mãi.