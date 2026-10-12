(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch đặt ra những mục tiêu thiết thực, hướng đến việc bảo đảm mỗi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, được học tập, vui chơi và phát triển đúng với lứa tuổi.

Trẻ cần có không gian an toàn để vui chơi, vận động và giao tiếp. Ảnh: Mộc Trà

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 657.965 trẻ từ 5-17 tuổi, trong đó gần 198 nghìn em là người dân tộc thiểu số; hơn 231 nghìn em sống ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và hơn 53.800 em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua rà soát, có 6.498 trẻ em trong độ tuổi này tham gia hoạt động kinh tế.

Những con số trên cho thấy vẫn còn không ít trẻ em có nguy cơ phải lao động sớm, bỏ học hoặc chịu tác động của bạo lực, xâm hại, bóc lột, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và những gia đình còn nhiều khó khăn.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em; 100% học sinh được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trước xâm hại, bạo lực học đường, bạo lực trên môi trường mạng và nguy cơ lao động trẻ em.

Tỷ lệ lao động trẻ em từ 5-17 tuổi được phấn đấu giảm dưới 1,1%; trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện sẽ được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Các mục tiêu trên chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực hiện từ cơ sở: Trẻ có nguy cơ được phát hiện sớm, học sinh đứng trước nguy cơ bỏ học được quan tâm, gia đình biết cách bảo vệ con trước những rủi ro. Công tác bảo vệ trẻ em vì thế cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, chính quyền và cộng đồng.

Bảo vệ trẻ em không chỉ là ngăn chặn những nguy cơ. Trẻ cần có không gian an toàn để vui chơi, vận động và giao tiếp. Trước đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành văn bản về việc rà soát, đầu tư nâng cấp công trình công cộng, khu vui chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Thực tế, ở không ít địa phương, trẻ em vẫn thiếu sân chơi; có nơi công trình xuống cấp, thiết bị hư hỏng, chưa đáp ứng nhu cầu. Một khu dân cư không chỉ cần đường sá, nhà cửa khang trang mà còn cần những không gian để trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh.

Theo kế hoạch triển khai, các xã, phường rà soát hiện trạng, xác định nơi còn thiếu sân chơi, công trình cần sửa chữa, nâng cấp hoặc đầu tư mới; đồng thời tính toán nguồn vốn và lộ trình thực hiện phù hợp.

Việc ban hành hai văn bản liên quan đến quyền được bảo vệ và vui chơi của trẻ em cho thấy sự quan tâm của tỉnh đối với công tác này. Một mặt, trẻ em cần được bảo vệ trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, bóc lột, lao động sớm; mặt khác, các em cần có điều kiện để vui chơi và phát triển.

Tuy nhiên, từ văn bản đến thực tế vẫn luôn có một khoảng cách. Muốn thu hẹp khoảng cách ấy, các nhiệm vụ cần sớm được chuyển thành kết quả cụ thể: Trẻ có nguy cơ được hỗ trợ kịp thời, nơi thiếu sân chơi được quan tâm đầu tư.

Trẻ em như búp trên cành. Chăm lo, bảo vệ những mầm non ấy không chỉ nằm ở các mục tiêu được đặt ra, mà còn ở những gì các em thực sự nhận được trong cuộc sống.