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Thời sự - Bình luận

Sức bật mới cho vùng biên

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LY HUYỀN
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(GLO)- Thực hiện Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học nội trú tại các xã biên giới, cuối năm 2025, cả nước đã triển khai xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các tỉnh, thành phố có biên giới đất liền.

Đây là giai đoạn đầu trong kế hoạch đầu tư tổng thể 248 trường tại 248 xã biên giới, với tổng kinh phí gần 20.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương.

Đầu tư xây dựng trường học nội trú ở vùng biên là một quyết sách lớn, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Bởi chăm lo giáo dục cho trẻ em hôm nay không chỉ là bảo đảm quyền học tập mà còn là đầu tư cho tương lai của những địa bàn chiến lược.

Những ngôi trường đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở nội trú, bán trú của học sinh và nơi ở công vụ cho giáo viên còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc.

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Cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch trong ngày khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Đức Thụy

Gia Lai là một trong những địa phương sớm triển khai chủ trương này, với dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Khi hoàn thành, các trường có 212 lớp, phục vụ 7.108 học sinh, trong đó có 3.670 học sinh nội trú và 3.438 học sinh bán trú.

Để kịp đưa các công trình vào phục vụ năm học 2026-2027, tỉnh phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm, từ ngày 1-6 đến 30-8-2026, huy động tối đa nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang.

Đến ngày 30-10-2026, toàn bộ 94/94 hạng mục công trình chính đã hoàn thành cất nóc, khối lượng xây lắp toàn dự án ước đạt 93,5% giá trị hợp đồng. Đặc biệt, khối lớp học và nhà hiệu bộ tại cả 7 điểm trường đã được đưa vào vận hành ổn định, phục vụ năm học 2026-2027.

Kết quả này không chỉ cho thấy quyết tâm hiện thực hóa một chủ trương lớn mà còn là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, trách nhiệm của các lực lượng trong chăm lo giáo dục vùng biên.

Nhờ những ngôi trường mới, thay vì phải đi xa, đối mặt với đường trơn trượt, suối sâu bị chia cắt vào mùa mưa, nhiều học sinh nay được học tập, ăn ở và sinh hoạt ngay tại trường.

Trở ngại về khoảng cách địa lý khiến việc đến lớp không dễ dàng được tháo gỡ; các em có thêm thời gian học tập, rèn luyện trong môi trường nền nếp, toàn diện. Giáo viên thuận lợi hơn trong việc gần gũi, chăm lo đời sống, hỗ trợ học tập và duy trì sĩ số.

Nhưng ý nghĩa của những ngôi trường nơi biên giới không dừng lại ở việc tạo thuận lợi cho học sinh đến lớp. Xa hơn, giáo dục chính là nền tảng nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực.

Khi người dân có tri thức, nghề nghiệp và cơ hội phát triển, đời sống kinh tế - xã hội được cải thiện, niềm tin và sự gắn bó với quê hương, biên giới cũng được bồi đắp.

Những ngôi trường mới vì thế không chỉ mang niềm vui đến học sinh, phụ huynh và thầy cô, mà còn mở ra sức bật mới cho vùng đất phên giậu. Từ những lớp học hôm nay, tri thức được gieo xuống, những thế hệ công dân trưởng thành sẽ tiếp nối hành trình dựng xây quê hương, bảo vệ biên cương.

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