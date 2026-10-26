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Thời sự - Bình luận

Góp xanh cho Trường Sa

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BẢO HUY
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(GLO)- Tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, ngành chức năng tỉnh Gia Lai vừa bàn giao hơn 11.000 cây dừa giống Tam Quan cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Đây là đợt hỗ trợ tiếp nối nghĩa tình của đất liền với Trường Sa, đồng thời góp phần đưa màu xanh quê nhà đến với những hòn đảo nơi đầu sóng.

Từ năm 2014 đến nay, Bình Định (nay là Gia Lai) đã hỗ trợ hàng chục nghìn cây dừa giống Tam Quan cho các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Con số ấy không chỉ thể hiện sự bền bỉ của một chương trình hỗ trợ, mà còn cho thấy tình cảm, trách nhiệm của địa phương đối với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

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Vườn dừa giống Tam Quan trên quần đảo Trường Sa do tỉnh Gia Lai tặng. Ảnh: Mỹ Hà

Có nhiều cách để đất liền hướng về Trường Sa. Đó có thể là những chuyến tàu mang theo hàng hóa, quà tặng; những công trình, phần việc thiết thực dành cho quân và dân trên đảo; hay những lá thư, lời thăm hỏi gửi đến người lính nơi đảo xa.

Nhưng gửi ra Trường Sa những cây dừa giống Tam Quan - loại cây vô cùng thân thuộc - là một cách làm khá đặc biệt. Bởi lẽ, cùng với việc góp thêm màu xanh, mỗi cây dừa còn mang theo hình bóng quê nhà đến giữa trùng khơi.

Để một cây dừa bén rễ ở Trường Sa không phải chuyện dễ dàng. Cây giống phải được tuyển chọn, chăm sóc kỹ lưỡng để đủ sức vượt qua hành trình vận chuyển và thích nghi với điều kiện nắng gió, đất nghèo dinh dưỡng, nhiễm mặn. Khi cây ra đến đảo, cán bộ, chiến sĩ lại chắt chiu từng giọt nước ngọt, kiên trì chăm sóc qua những mùa nắng hạn, bão tố.

Vậy mà những hàng dừa Tam Quan vẫn bén rễ, vươn lên giữa nền cát san hô khô cằn. Những người lính hải quân vừa chắc tay súng, vừa tận tụy chăm sóc những cây dừa như những người làm vườn thực thụ. Nhiều cây đã ra hoa, kết trái, góp thêm bóng mát và sức sống cho đảo xa.

Có lẽ, với những người lính Trường Sa, đặc biệt là những người lính quê Gia Lai, hình ảnh những hàng dừa Tam Quan càng gợi nhiều cảm xúc. Giữa biển trời mênh mông, bóng dừa thân thuộc có thể gợi nhớ một miền quê, một mái nhà, những người thân đang ngày đêm mong ngóng.

Cây dừa không thể làm vơi hết nỗi nhớ, nhưng màu xanh quê nhà giữa đảo xa có thể tiếp thêm sự ấm áp, giúp người lính thêm vững lòng nơi đầu sóng.

Với người ở đất liền, một cây dừa có thể là hình ảnh bình dị của làng quê. Nhưng khi được vun trồng giữa Trường Sa, nó còn mang ý nghĩa của sự kết nối.

Cây lớn lên trên đảo bằng công sức, sự chăm chút của những người lính; đồng thời cũng lớn lên từ tình cảm, sự sẻ chia của hậu phương. Mỗi hàng dừa xanh mát ở Trường Sa vừa là thành quả của việc trồng cây, vừa là tấm lòng, tình cảm của đất liền với biển đảo.

Góp thêm màu xanh cho Trường Sa, vì vậy, không chỉ là góp thêm cây xanh để cải thiện môi trường sống, mà còn là góp tình cảm, niềm tin và trách nhiệm với những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Mỗi cây dừa Tam Quan được trồng xuống là một chút quê nhà được gửi lại giữa trùng khơi. Để rồi nơi đảo xa, màu xanh của cây lá hòa cùng màu xanh của biển trời, mang theo tình yêu bền chặt của đất liền dành cho vùng biển đảo máu thịt của Tổ quốc.

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