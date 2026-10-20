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Thời sự - Bình luận

Kích cầu du lịch

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LY HUYỀN
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(GLO)- HĐND tỉnh Gia Lai vừa thông qua 2 nghị quyết về hỗ trợ thu hút khách quốc tế qua các chuyến bay charter (thuê chuyến) và phát triển du lịch cộng đồng. Đây là những chính sách rất đáng chú ý trong nỗ lực đưa du lịch trở thành một động lực phát triển của tỉnh nhà.

Theo đó, mỗi chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát được hỗ trợ 200 triệu đồng; khách quốc tế được giảm 50% giá vé tham quan tại một số điểm đến nổi tiếng trên địa bàn tỉnh.

Chính sách này nhằm chia sẻ chi phí với doanh nghiệp lữ hành, tạo động lực mở đường bay, đưa khách quốc tế đến Gia Lai.

Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ hạ tầng, vốn, đào tạo và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, tạo điều kiện để người dân tăng thu nhập, gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Có thể nói, việc hỗ trợ trực tiếp hoạt động thu hút khách quốc tế là cách làm táo bạo, thể hiện tư duy chủ động mở rộng thị trường du lịch thay vì chỉ trông chờ vào sức hút tự nhiên của điểm đến.

Với 1 địa phương còn nhiều dư địa phát triển như Gia Lai, đây là hướng đi cần thiết để tăng khả năng tiếp cận thị trường du lịch quốc tế, đồng thời khai thác sâu hơn những giá trị văn hóa địa phương.

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Cảng hàng không Phù Cát được kỳ vọng trở thành cửa ngõ đón khách quốc tế đến Gia Lai thông qua các chuyến bay charter. Ảnh: Đ.N

Gia Lai có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, không gian văn hóa biển - rừng và đời sống cộng đồng giàu bản sắc. Nhưng so với những điểm đến đã định vị thương hiệu như Nha Trang, Hội An hay Huế, sức hút du lịch của tỉnh vẫn còn khoảng cách đáng kể.

Vì vậy, 2 nghị quyết có ý nghĩa bổ trợ cho nhau: chính sách hỗ trợ chuyến bay hướng đến mở rộng thị trường, còn phát triển du lịch cộng đồng góp phần tạo thêm sản phẩm, trải nghiệm gắn với văn hóa và đời sống địa phương.

Tuy nhiên, kích cầu mới chỉ là bước khởi đầu. Hỗ trợ chi phí có thể giúp doanh nghiệp mạnh dạn mở tuyến, tổ chức tour; ưu đãi vé tham quan có thể tạo thêm động lực để du khách lựa chọn điểm đến.

Nhưng những lợi thế ấy khó duy trì nếu chất lượng dịch vụ, cơ sở lưu trú, giao thông kết nối và sản phẩm trải nghiệm chưa đáp ứng kỳ vọng. Du khách có thể đến một lần nhờ ưu đãi, nhưng để họ quay trở lại, lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn, Gia Lai phải có những giá trị đủ sức níu chân.

Đặc biệt, phát triển du lịch cộng đồng không thể chỉ dừng ở hỗ trợ vốn hay xây dựng hạ tầng. Người dân cần được trang bị kỹ năng đón tiếp, tổ chức hoạt động trải nghiệm và xây dựng sản phẩm phù hợp.

Bản sắc văn hóa phải được gìn giữ trong đời sống cộng đồng, tránh biến những giá trị vốn có thành sản phẩm trình diễn đơn điệu. Khi người dân thực sự được hưởng lợi, họ mới có thêm động lực bảo tồn và phát huy di sản.

Hiệu quả của hai nghị quyết vì thế không nên chỉ đo bằng số chuyến bay hay lượng khách tăng trong thời gian đầu, mà còn ở khả năng duy trì đường bay, mở rộng thị trường, tăng mức chi tiêu và tạo thêm thu nhập cho cộng đồng.

Kích cầu có thể mở rộng cánh cửa đón khách, nhưng chất lượng điểm đến mới quyết định khả năng giữ chân du khách. Điều quan trọng là biến cú hích chính sách ban đầu thành năng lực cạnh tranh thực chất, để du lịch Gia Lai phát triển bằng sức hấp dẫn của cảnh quan, văn hóa và con người, thay vì phụ thuộc vào hỗ trợ.

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