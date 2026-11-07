Phú Thiện phục dựng lễ cúng Yă Pôm và cúng bến nước

Thầy cúng Rah Lan Bĩ thực hiện lễ cúng Yă Pôm. Ảnh: Vũ Chi

Lễ cúng Yă Pôm được tổ chức ngay đầu làng Plei A Măng. Đây là nghi lễ cầu bình an, sức khỏe, xua đuổi tà ma, dịch bệnh và bảo vệ thôn làng. Lễ vật gồm có 1 con gà trống tơ, 1 ghè rượu, 3 hình nộm Yă Pôm và 1 chuỗi nghệ đen thái mỏng treo ngang cổng vào làng. Thầy cúng Rah Lan Bĩ thay mặt dân làng thực hiện nghi lễ.

Trong không khí linh thiêng, trước sự chứng kiến của đông đảo dân làng, thầy cúng vừa đọc lời khấn, vừa lấy chén rượu và 1 miếng thịt gà đổ xuống bãi đất trước mặt. Dứt lời, thầy cầm một que tre dài đi vòng quanh, vừa đi vừa đập mạnh xuống đất nhằm xua đuổi tà ma, dịch bệnh.

Các đại biểu cùng uống rượu chung vui với dân làng. Ảnh: Vũ Chi

Nghi lễ kết thúc, thầy cúng lấy chiếc bát đồng múc nước đổ đầy ghè rượu rồi vít cần uống cạn chén rượu đầu tiên. Sau thầy cúng, lần lượt già làng, khách mời và dân làng cùng uống rượu chung vui. Ai cũng mang trong mình niềm tin rằng lòng thành của họ đã được thần linh, thần Yă Pôm tiếp nhận. Các vị thần sẽ tiếp tục chở che, phù hộ cho dân làng bình an và hạnh phúc.

Thầy cúng Rah Lan Bĩ thực hiện nghi lễ cúng bến nước. Ảnh: Vũ Chi

Ngay sau khi lễ cúng Yă Pôm, đại biểu, người dân và du khách cùng di chuyển về bến nước của làng để chứng kiến lễ cúng bến nước Tring Prin Ia. Đây là nghi lễ nhằm tạ ơn Thần Nước đã ban nguồn nước mát lành cho thôn làng; đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng ấm no, khỏe mạnh.

Lễ vật cúng bến nước là 1 con heo đen và 1 ghè rượu. Ảnh: Vũ Chi

Lễ vật là 1 con heo đen được làm thịt ngay trên bến nước và 1 ghè rượu. Thầy cúng Rah Lan Bĩ tiếp tục thay mặt dân làng gửi lời thỉnh cầu tới các vị thần.

Trước khi thực hiện lễ cúng bên mâm lễ vật, thầy cúng xuống bến sông, vừa đọc lời khấn vừa đổ chén rượu thịt xuống nước rồi dùng chiếc que tre đập nước mời thần linh nhận lễ vật.

Chị em phụ nữ múc nước dưới bến sông về làm phép. Ảnh: Vũ Chi

Thầy cúng dứt lời, mọi người cùng uống rượu chung vui, phụ nữ và trẻ em vui vẻ xuống sông lấy nước mang về làm phép.

Chương trình phục dựng 2 lễ cúng nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua đó, chính quyền địa phương mong muốn bảo tồn, quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đến với du khách gần xa.

Thầy cúng, các đại biểu và người dân cùng uống rượu chung vui bên bến nước. Ảnh: Vũ Chi

Theo kế hoạch, tiếp nối chuỗi hoạt động, ngày 14-11, xã Phú Thiện tiếp tục phục dựng lễ cúng Vua Gió, một vị vua thần quyền, đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Jrai vùng thung lũng Cheo Reo xưa.