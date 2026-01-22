Xã Ia Hiao bảo tồn lễ cúng bến nước

(GLO)- Ngày 21-1, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) có buổi làm việc với hệ thống chính trị thôn Sô Ma Hang A và thôn Sô Ma Hang B nhằm bàn giải pháp bảo tồn lễ cúng bến nước.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Ia Hiao, Phòng Văn hóa - Xã hội xã cùng đại diện các thôn đã tham gia ý kiến để hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc bảo tồn lễ cúng bến nước và lễ cúng Yă Pum truyền thống của đồng bào Jrai.

Các ý kiến thống nhất cần tiếp tục rà soát, bổ sung và cụ thể hóa các nghi thức, bảo đảm giữ gìn trọn vẹn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: L.H

Theo quan niệm của người Jrai, lễ cúng Yă Pum mang ý nghĩa xua đuổi dịch bệnh, tai ương ra khỏi làng, cầu cho dân làng bình an, khỏe mạnh.

Trong khi đó, lễ cúng bến nước là nghi lễ tạ ơn các vị thần cai quản nguồn nước. Đây là hai nghi lễ lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào Jrai ở xã Ia Hiao.

Lễ cúng bến nước là nghi lễ quan trọng của người Jrai ở xã Ia Hiao. Ảnh: Lạc Hà

Trên cơ sở đó, xã Ia Hiao dự kiến tổ chức phục dựng lễ cúng bến nước từ ngày 30-4 đến 1-5-2026 với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.