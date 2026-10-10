Người nghệ sĩ - chiến sĩ và hành trình sống đẹp từ âm nhạc

Đại úy QNCN Bùi Tuấn Ngọc không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ với những giai điệu hào hùng, mà còn là "sứ giả" trẻ bền bỉ nối dài tình hữu nghị qua những chuyến đi. Với anh, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 không phải là đích đến, mà là lời nhắc nhở về một hành trình cống hiến không ngừng nghỉ.

“Đi để hiểu, hiểu để sáng tạo”

Đại úy Bùi Tuấn Ngọc (SN 2000) lớn lên trong gia đình mà giá trị của người lính và tinh thần của vùng mỏ Quảng Ninh hiện diện tự nhiên trong đời sống hằng ngày. Một bên là sự rèn luyện, kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của bố là bộ đội biên phòng; một bên là bền bỉ, nghĩa tình và truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” từ mẹ là công nhân mỏ. Những giá trị ấy đã ngấm vào máu thịt, để rồi khi bước vào môi trường quân đội và con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, trở thành một phần trong cách anh cảm nhận và sáng tác.

Bước ra từ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Tuấn Ngọc về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Tại đây, anh không chỉ học cách đứng trên sân khấu, mà còn học cách “chạm” vào trái tim khán giả.

Nghệ sĩ - chiến sĩ Bùi Tuấn Ngọc

Anh Ngọc chia sẻ, với một nghệ sĩ trong Quân đội, biểu diễn không chỉ là hoàn thành một tiết mục hay một chương trình, mà còn là trách nhiệm mang nghệ thuật đến đúng nơi cần đến, phục vụ những nhiệm vụ chính trị và góp phần động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.

Trong quá trình công tác, anh có cơ hội tham gia nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội; đi biểu diễn tại nhiều vùng miền trên cả nước. Mỗi chuyến đi với anh không chỉ là một hành trình chuyên môn, còn là dịp tích lũy thêm vốn sống, mở rộng thêm cách nhìn và hiểu hơn về sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Chính những chuyến đi ấy đã “thai nghén” để anh sáng tác nhiều ca khúc về chủ đề quê hương, người chiến sĩ, khát vọng người trẻ như "Ai về quê hương tôi Quảng Ninh", "Áo xanh gọi tương lai".

Đặc biệt, ca khúc “Áo xanh gọi tương lai” – tác phẩm đoạt Giải Đặc biệt tại cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII – là kết tinh từ những ngày tháng anh “bám sát” đời sống thanh niên.

Ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc song ca với ca sĩ Hòa Minzy tại Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 .

Nhịp cầu hữu nghị bằng âm nhạc

Từ những chuyến công tác trong nước, hành trình của người nghệ sĩ áo lính Bùi Tuấn Ngọc được nối dài qua nhiều hoạt động biểu diễn, giao lưu thanh niên, giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân ở nước ngoài. Những hành trình ở Cuba, Maroc, Hungary, Trung Quốc, Lào, Ấn Độ... giúp anh có dịp quan sát trực tiếp cách mỗi dân tộc gìn giữ lịch sử, văn hóa và lòng tự hào của mình, đồng thời cảm nhận rõ hơn vai trò của người trẻ khi bước ra môi trường quốc tế.

Ở mỗi quốc gia đặt chân đến, anh luôn mang theo một “sứ mệnh” ngầm định: Quảng bá văn hóa Việt Nam qua âm nhạc. Anh chia sẻ: “Văn hóa có một sức mạnh rất đặc biệt trong việc kéo con người lại gần nhau. Đôi khi, một bài hát của nước bạn được mình thể hiện bằng sự trân trọng, hay một ca khúc Việt Nam được cất lên trên sân khấu quốc tế chính là cách tốt nhất để mở đầu những câu chuyện về lịch sử, về tâm hồn con người Việt Nam”.

Trong những hành trình quốc tế ấy, Lào là một câu chuyện đặc biệt đối với anh Tuấn Ngọc. Mối quan hệ Việt Nam - Lào với anh không chỉ được tiếp cận qua những trang sách hay những câu chuyện lịch sử, mà còn qua những chuyến đi, những lần trực tiếp gặp gỡ thanh niên, nghệ sĩ và nhân dân nước bạn. Những trải nghiệm ấy giúp anh hiểu sâu hơn về tình cảm đặc biệt giữa hai dân tộc và cũng dần trở thành một mạch cảm xúc rõ nét trong hoạt động nghệ thuật của mình.

Bên cạnh đó, với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, anh có thêm cơ hội tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu hữu nghị và kết nối thế hệ trẻ hai nước. “Âm nhạc và hoạt động đối ngoại không đứng tách biệt, mà bổ sung cho nhau, một bên tạo nên cảm xúc và sự gần gũi, một bên tạo ra những không gian gặp gỡ để những tình cảm ấy tiếp tục được vun đắp”, anh nói.

Giải thưởng là động lực, không phải đích đến

Với những đóng góp trên hành trình nghệ thuật và công tác thanh niên, Đại úy Bùi Tuấn Ngọc vinh dự là 1 trong 15 gương tiêu biểu nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc.

Anh cho hay, được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam là niềm vinh dự, động viên lớn đồng thời nhắc nhở ý thức trách nhiệm kế thừa, phát huy hơn nữa truyền thống của các thế hệ thanh niên góp phần dựng xây đất nước.

"Là một nghệ sĩ - chiến sĩ, đồng thời là một cán bộ Đoàn, tôi quan niệm rằng sống đẹp không nhất thiết phải làm những điều lớn lao, mà bắt đầu từ chính cách chúng ta sống, làm việc, đối xử với mọi người và trách nhiệm với cộng đồng", anh nói.

Với niềm tin âm nhạc là ngôn ngữ đặc biệt giàu khả năng kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, anh sẽ tiếp tục hành trình mang lời ca tiếng hát và sáng tác thêm nhiều bài hát đến với công chúng, khán giả trên nhiều vùng miền của Tổ quốc, từ những sân khấu lớn đến các đơn vị bộ đội, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và cả những chương trình giao lưu quốc tế.

“Qua từng khuông nhạc, nốt nhạc, tôi mong muốn gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, tình đồng chí, đồng đội và những giá trị nhân văn. Tôi cũng mong rằng tiếng hát của mình có thể trở thành một nhịp cầu văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ đến với bạn bè quốc tế", anh Ngọc bày tỏ.

“Với tôi, được đứng trên sân khấu là một niềm hạnh phúc, nhưng được dùng tiếng hát của mình để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống mới là ý nghĩa lớn nhất của người nghệ sĩ - chiến sĩ”, Đại úy Bùi Tuấn Ngọc bày tỏ.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức Gala và lễ trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 nhằm tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến trong thanh niên; cổ vũ mỗi bạn trẻ sống tích cực, chủ động biến những điều tốt đẹp thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nhân ái và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Theo Xuân Tùng (TPO)