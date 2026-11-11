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Khu Công nghiệp Phù Mỹ có 2 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

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HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
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(GLO)- Ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án mới tại Khu Công nghiệp Phù Mỹ, với tổng vốn đầu tư đăng ký 7.940 tỷ đồng.

Theo đó, 2 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: Nhà máy phân bón xanh và hóa chất nông nghiệp GEMORA; Tổ hợp sản xuất hóa chất công nghiệp và sản phẩm tiêu dùng xanh.

Đây là 2 dự án đầu tiên tại Khu Công nghiệp Phù Mỹ với tổng vốn đầu tư đăng ký 7.940 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất là 59,93 ha.

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Khu Công nghiệp Phù Mỹ đang trong giai đoạn xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: Kim Loan

Dự án Nhà máy phân bón xanh và hóa chất nông nghiệp GEMORA do Công ty TNHH Gemora Global (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai trên diện tích 18,4 ha với tổng vốn đầu tư 980 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là sản xuất phân bón Kali sunfat (SOP), thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Quy mô dự án gồm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ sản xuất phân bón kali sunfat chất lượng cao với công suất 20.000 tấn/năm; quá trình sản xuất làm phát sinh khoảng 26.500 tấn/năm phụ phẩm axit clohydric (HCl) nồng độ 31-33% được dự kiến chuyển sang sản xuất xút-clo để sản xuất hóa chất PAC. Giai đoạn 2 sản xuất các loại phân bón khác với tổng công suất 250.000 tấn/năm (NPK chất lượng cao, phân bón hữu cơ, phân bón đa yếu tố).

Thời gian đầu tư dự án cũng được triển khai theo 2 giai đoạn; trong đó, giai đoạn I từ tháng 12-2026 đến tháng 5-2028, giai đoạn II từ tháng 6 -2028 đến tháng 2-2030.

Dự án Tổ hợp sản xuất hóa chất công nghiệp và sản phẩm tiêu dùng xanh của Công ty TNHH Tập đoàn VNChemora (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) có tổng vốn đầu tư 6.960 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 41,53 ha.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tập trung sản xuất các hóa chất cơ bản với quy mô 100.000 tấn/năm hóa chất NaOH xút (quy 100%); 100.000 tấn/năm hóa chất VCM, 100.000 tấn/năm hóa chất PVC và 150.000 tấn/năm các sản phẩm gốc clo.

Dự án được đầu tư theo 3 giai đoạn, trong đó, giai đoạn I sẽ triển khai từ tháng 12-2026 đến tháng 8-2028 và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 5-2033.

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