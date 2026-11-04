Hội thảo tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần tại các cơ sở y tế và cộng đồng ở Gia Lai

(GLO)- Ngày 4-11, Sở Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET), Tổ chức CRS tổ chức Hội thảo tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng ở Gia Lai và Quảng Ngãi.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phan Lài

Hội thảo được tổ chức tại Anya Hotel Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam). Tham gia hội thảo có gần 60 đại biểu đến từ Bộ Y tế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tổ chức HI, Tổ chức CRS; đại diện Sở Y tế, các bệnh viện và trung tâm chuyên khoa tâm thần đến từ một số tỉnh, thành phố trong cả nước.



Phát biểu tại hội thảo, bà Marialice Bonita Ariens - cán bộ cấp cao về hỗ trợ nước ngoài, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được đặt trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, được xây dựng qua hơn 30 năm hợp tác. Khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là một trong những nền tảng của quan hệ đối tác đó. Thông qua các dự án hòa nhập, Hoa Kỳ đã sát cánh cùng các đối tác Việt Nam hỗ trợ người khuyết tật và gia đình tại những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của chất độc da cam/dioxin.

Những mô hình được thí điểm trong Dự án Hòa nhập 2b chỉ có thể thành công lâu dài nếu được tiếp nối thông qua kế hoạch, ngân sách và đội ngũ nhân viên y tế của các tỉnh. Điều đó phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo liên tục của ngành y tế, sự phối hợp chặt chẽ ở mọi cấp trong hệ thống y tế, cũng như đầu tư lâu dài cho nhân lực y tế và các dịch vụ dựa vào cộng đồng.

Đại biểu trao đổi ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Phan Lài

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về các chuyên đề: Công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trong hệ thống y tế, chính sách, thực trạng và định hướng phát triển. Gánh nặng rối loạn tâm thần, khoảng trống tiếp cận dịch vụ; định hướng về dự phòng, chăm sóc dựa vào cộng đồng và bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Mạng lưới và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần từ chữa bệnh đến phòng bệnh - khoảng trống về nhân lực, năng lực chuyên môn, phát hiện sớm, chuyển gửi và chăm sóc liên tục. Thực trạng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Ngãi...

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại Gia Lai và Quảng Ngãi (Dự án Hòa nhập 2b) được chính phủ Mỹ tài trợ; Trung tâm xử lý chất độc hóa học và môi trường, thuộc Bộ Quốc phòng làm chủ dự án phối hợp cùng tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Ngãi.

Các hoạt động dự án bao gồm: Khám, đánh giá nhu cầu về chăm sóc, hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ phòng ngừa bạo lực giới đối với người khuyết tật; tập huấn cho cán bộ y tế, người chăm sóc gia đình về các kỹ năng chăm sóc; đào tạo, bồi dưỡng về công tác hỗ trợ tâm lý.