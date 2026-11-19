(GLO)- Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn diễn biến phức tạp, ngành Y tế, chính quyền xã, phường và người dân Gia Lai đã chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy, phun hóa chất phòng dịch. Qua đó, nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bùng phát.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 3 tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh liên tục ở mức cao, lên đến hơn 600 ca/tuần. Đáng chú ý, tuần từ ngày 28-10 đến 3-11 ghi nhận 695 ca mắc, là tuần có số ca mắc cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai ghi nhận 10.450 ca mắc SXH, trong đó, khu vực phía Tây có 8.336 ca (1 trường hợp tử vong), phía Đông có 2.114 ca. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng 6.947 trường hợp.

Tình hình các ổ dịch SXH cũng diễn biến đáng lo ngại. Từ đầu năm đến nay, Gia Lai ghi nhận 508 ổ dịch (phía Tây có 397 ổ, phía Đông có 111 ổ), tăng 86 ổ so với cùng kỳ năm ngoái; hiện còn hơn 70 ổ dịch đang hoạt động.

Các xã, phường được cảnh báo có nguy cơ gia tăng dịch gồm: Phú Túc, Ia Rsai, Phú Thiện, Uar, Thống Nhất, Pleiku, Ia Boòng, Chư Sê, Đak Đoa, Hội Phú và Ia Lâu.

Theo ông Nguyễn Thanh Truyền - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bên cạnh khu vực phía Tây tỉnh có số ca mắc cao trong thời gian qua, khu vực phía Đông tỉnh cũng đang bước vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển.

Do đó, nguy cơ dịch diễn biến phức tạp thời gian tới là rất lớn, dự báo số ca mắc tại khu vực phía Đông sẽ gia tăng từ nay đến cuối năm.

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, các địa phương có nguy cơ cao đang phối hợp với ngành y tế triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch đang hoạt động.

Nguồn hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch hiện vẫn được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bảo đảm cung ứng cho các trung tâm y tế khu vực.

Trạm Y tế phường Hội Phú phối hợp triển khai khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tổ chức chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn. Ảnh: N.N

Phường Hội Phú là một trong những “điểm nóng” của dịch bệnh SXH. Theo báo cáo của UBND phường, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương ghi nhận gần 270 ca mắc SXH, rải rác tại các tổ dân phố và làng.

Đặc biệt, kết quả kiểm tra véc tơ truyền bệnh tại một số khu vực cho thấy các chỉ số đều vượt ngưỡng an toàn, cảnh báo nguy cơ dịch tiếp tục bùng phát và lan rộng trong cộng đồng.

Trước tình hình này, đầu tháng 11, Trung tâm Y tế Pleiku phối hợp với UBND phường Hội Phú, Trạm Y tế phường và các đơn vị liên quan triển khai khẩn cấp kế hoạch khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tổ chức chiến dịch cao điểm phòng, chống SXH tại tổ dân phố 6.

Ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND phường Hội Phú - cho biết, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể huy động cộng đồng cùng tham gia phòng, chống dịch, tập trung vào các giải pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy.

Trong đó, chiến dịch tổng vệ sinh được triển khai quyết liệt; thu gom phế thải và xử lý những nơi có nguy cơ đọng nước. Đối với các nơi khó xử lý như bồn chứa nước cũ, hố ga, lực lượng chức năng tiến hành thả hóa chất diệt lăng quăng/bọ gậy. Hoạt động vệ sinh môi trường được duy trì vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Cùng với đó, công tác phun hóa chất diệt muỗi ULV bằng máy phun đeo vai được triển khai theo hình thức cuốn chiếu đến từng hộ gia đình trong khu vực khoanh vùng. Đợt phun thứ nhất được thực hiện ngày 2-11, đợt thứ hai triển khai sau 7-10 ngày nhằm tăng hiệu quả kiểm soát véc tơ truyền bệnh.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy và vệ sinh môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: N.N

Bên cạnh các biện pháp phòng dịch tại cộng đồng, người dân ở các xã, phường cũng quan tâm hơn đến việc tiêm vắc xin phòng SXH. Chị Nguyễn Thị Như Vy (xã Ia Hrung) chia sẻ: Gia đình chị có 5 người và tất cả đều đã chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh. Ngoài tiêm chủng, gia đình thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy để hạn chế nguy cơ muỗi sinh sản.

Bà Trần Thị Ngọc Vân - bác sĩ trưởng Trung tâm Tiêm chủng VNVC Pleiku (phường Diên Hồng) cho biết, trước tình hình SXH diễn biến phức tạp, nhu cầu tiêm vắc xin phòng bệnh của người dân có xu hướng tăng trong những tháng cuối năm. Để đáp ứng nhu cầu, hệ thống Tiêm chủng VNVC bảo đảm nguồn vắc xin, nhân lực và tuân thủ các quy định về an toàn tiêm chủng.

Theo ông Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế, phương châm phòng, chống SXH là: “Không có lăng quăng/bọ gậy - Không có sốt xuất huyết”. Để chủ động phòng bệnh, mỗi gia đình cần dành ít nhất 10 phút mỗi tuần kiểm tra, vệ sinh môi trường; đậy kín dụng cụ chứa nước, thường xuyên thau rửa lu, vại, lật úp các vật dụng không sử dụng, thu gom phế thải và loại bỏ những nơi đọng nước.

Người dân cần sử dụng các biện pháp xua muỗi và tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, phun hóa chất phòng dịch.