(GLO)- Ngày 22-11, tại phường Hội Phú, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Hội nghị khoa học “Can thiệp nội mạch dưới DSA” với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cùng đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, bác sĩ CKI Trần Doãn Khắc Việt (Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh) trình bày chuyên đề “Các kỹ thuật can thiệp mạch tạng: Kinh nghiệm tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh”. Thạc sĩ, bác sĩ Võ Thành Ngọc - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo cáo các ca lâm sàng về chẩn đoán, xử trí can thiệp nội mạch giả phình động mạch thận do chấn thương và tiểu máu tái diễn không do chấn thương.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai phát biểu khai mạc tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, bác sĩ CKII Nguyễn Tấn Quân - Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai trình bày chuyên đề “Từ chẩn đoán sớm hội chứng mạch vành cấp đến tái tưới máu kịp thời: Năng lực can thiệp mạch vành tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai”.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận những vấn đề chuyên môn, khó khăn, vướng mắc trong thực hành can thiệp nội mạch dưới DSA và được các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai cho biết, trước đây, với những ca bệnh phức tạp cần can thiệp nội mạch chuyên sâu, người dân Gia Lai và khu vực Tây Nguyên thường phải chuyển tuyến đến TP. Hồ Chí Minh, vừa tốn kém chi phí, vừa có nguy cơ bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.

Quang cảnh Hội nghị “Can thiệp nội mạch dưới DSA”. Ảnh: Như Nguyện

Xuất phát từ thực tế đó, bệnh viện đã đầu tư hệ thống DSA hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chuyên môn. Từ tháng 1-2026 đến nay, lĩnh vực can thiệp tim mạch của bệnh viện đã đi vào hoạt động, góp phần cấp cứu kịp thời nhiều trường hợp nguy kịch với sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật của các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.