Gia Lai: Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 100 nữ đoàn viên công đoàn

(GLO)- Trong 3 ngày từ 12 đến 14-10, Công đoàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) tổ chức Hội thảo tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư vú miễn phí với sự tham gia của 200 nữ đoàn viên, người lao động.

Tại hội thảo, các bác sĩ Khoa Phụ sản (Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai) đã cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, các bệnh phụ khoa thường gặp, dấu hiệu bất thường và biện pháp phòng ngừa. Các nội dung về virus HPV, ung thư cổ tử cung, ung thư vú và tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ cũng được trao đổi, hướng dẫn cụ thể.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Cùng với trang bị kiến thức, hội thảo dành thời gian để nữ đoàn viên, người lao động trao đổi, đặt câu hỏi và được giải đáp những thắc mắc liên quan đến sức khỏe phụ khoa, sức khỏe sinh sản và cách phòng ngừa các bệnh thường gặp ở phụ nữ.

Sau hội thảo, 100 nữ đoàn viên, người lao động thuộc các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn phường Thống Nhất được khám tầm soát ung thư vú miễn phí tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường được hướng dẫn thăm khám, kiểm tra chuyên sâu để có hướng xử trí phù hợp. Dịp này, Công đoàn phường Thống Nhất trao tặng các phần quà lưu niệm cho nữ đoàn viên tham gia chương trình.

Nữ đoàn viên, người lao động được tư vấn sức khỏe, sàng lọc ung thư vú miễn phí tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Theo bà Trương Thị Mỹ Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn phường Thống Nhất, đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, sức khỏe cho nữ đoàn viên, người lao động nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026).

Theo bà Lệ, chăm lo cho người lao động không chỉ dừng lại ở việc làm, thu nhập hay các chế độ phúc lợi mà còn phải quan tâm đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Trong khi vừa đảm đương công việc, vừa chăm lo gia đình, nhiều chị em chưa có điều kiện khám sức khỏe định kỳ hoặc thường trì hoãn việc tầm soát bệnh.

Thông qua chương trình, Công đoàn phường Thống Nhất mong muốn nâng cao nhận thức, khuyến khích nữ đoàn viên chủ động chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến các dấu hiệu bất thường và thực hiện khám sàng lọc định kỳ. Qua đó góp phần hình thành thói quen phòng bệnh chủ động, phát hiện sớm những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, giúp chị em an tâm trong công việc và cuộc sống.