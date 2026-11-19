(GLO)- Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định vừa có văn bản gửi các xã, phường thuộc các khu vực Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn về việc điều tiết nước hồ chứa Định Bình để bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô năm 2026-2027.

Theo đó, lúc 9 giờ ngày 18-11, mực nước hồ Định Bình ở cao trình 91.78 m (tương ứng dung tích 224,55 triệu m3); lưu lượng nước đến hồ 50m3/s, tổng lưu lượng điều tiết về hạ lưu là 28m3/s (qua nhà máy thủy điện). Dự kiến hồ đạt mực nước dâng bình thường (91.93 m) vào lúc 9 giờ ngày 19-11.

Hồ Định Bình bắt đầu điều tiết nước từ sáng 19-11. Ảnh: Mậu Thìn

Nhằm nâng cao khả năng tích trữ, tận dụng tối đa nguồn nước đến hồ, chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô năm 2026-2027, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thông báo đến UBND các xã, phường kế hoạch vận hành điều tiết nhằm duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước dâng bình thường.

Cụ thể, từ 9 giờ ngày 19-11, Công ty thực hiện vận hành điều tiết tăng dần lưu lượng về hạ lưu từ 28m3/s lên khoảng 60m3/s (qua nhà máy thủy điện 28m3/s, qua tràn xả mặt khoảng 32m3/s).

Trong quá trình vận hành, căn cứ diễn biến thời tiết, lượng mưa trên lưu vực, lưu lượng nước đến hồ và mực nước hồ, Công ty sẽ chủ động điều chỉnh lưu lượng điều tiết về hạ lưu phù hợp với tình hình thực tế, nhằm duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước dâng bình thường (91.93 m).

Trường hợp xuất hiện các hình thế thời tiết gây mưa trên lưu vực, lưu lượng nước đến hồ tăng, Công ty sẽ chủ động điều chỉnh lưu lượng điều tiết (qua tràn xả mặt) với tổng lưu lượng tối đa khoảng 200m3/s.

Trong quá trình vận hành điều tiết nước, tùy theo diễn biến thời tiết, mực nước trên sông các vùng hạ lưu và tình hình thực tế, nếu cần điều chỉnh tăng lưu lượng điều tiết về hạ lưu để hạ thấp mực nước hồ theo chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc theo quy trình, Công ty sẽ kịp thời thông báo đến các địa phương theo quy định.

Công ty đề nghị các địa phương thông báo đến cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn đang hoạt động, đi lại trên sông biết và chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.