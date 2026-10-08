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Gia Lai: Nạo vét hơn 1,8 triệu m³ đất bồi lắng tại 7 hồ thủy lợi

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(GLO)- Ông Hồ Nguyên Sĩ - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định - cho biết: Qua kiểm tra, đơn vị xác định 7 hồ chứa nước cần nạo vét để khôi phục dung tích trữ nước, bảo đảm khả năng điều tiết, nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Cụ thể, 7 hồ chứa cần nạo vét gồm: Chòi Hiền, Hóc Mít (xã Phù Mỹ); Tam Sơn, Suối Tre (xã Hội Sơn); Hóc Cau (xã Hòa Hội); Tường Sơn (xã Xuân An) và Hố Xoài (xã Đề Gi).

Theo phương án dự kiến, tổng diện tích nạo vét gần 101,44 ha, khối lượng hơn 1,82 triệu m³. Việc nạo vét được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong thời gian từ năm 2026 đến năm 2028.

Cùng với khôi phục dung tích hồ, phương án còn tính đến việc tận dụng một phần sản phẩm nạo vét làm vật liệu san lấp phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

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﻿Gia Lai chuẩn bị nạo vét đất bồi lắng đối với 7 hồ chứa nhằm khôi phục dung tích trữ nước. Ảnh: T.L

Để bảo đảm an toàn và đúng quy định, UBND tỉnh giao Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định căn cứ kết quả thẩm định, ý kiến của các sở, ngành, cơ quan liên quan để rà soát, bổ sung, hoàn thiện, phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện.

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ, số liệu; phạm vi, cao trình và khối lượng nạo vét; thành phần, chủng loại, chất lượng, khối lượng và giá trị từng loại sản phẩm nạo vét.

Đồng thời, đơn vị phải quản lý, giám sát, nghiệm thu chặt chẽ quá trình thực hiện; bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ thủ tục về khoáng sản và nghĩa vụ tài chính.

UBND tỉnh yêu cầu quản lý chặt chẽ toàn bộ quá trình nạo vét, sử dụng sản phẩm thu hồi đúng quy định, không để thất thoát tài nguyên, tài sản nhà nước.

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