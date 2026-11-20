(GLO)- Ngày 19-11, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phối hợp với xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp và rác thải hữu cơ sử dụng chế phẩm sinh học Bio Grow cho nông dân trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật đã tập trung truyền đạt những kiến thức cơ bản về cách nhận biết, phân loại và lựa chọn nguyên liệu; phương pháp phối trộn phụ phẩm nông nghiệp; cách sử dụng chế phẩm sinh học Bio Grow; kỹ thuật ủ, kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ, thời gian xử lý và phương pháp nhận biết phân hữu cơ sau khi ủ đạt yêu cầu sử dụng.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Thùy Ngân

Các chuyên gia đã kết hợp chặt chẽ giữa hướng dẫn lý thuyết với thực hành trực tiếp, lấy người dân làm trung tâm. Nội dung hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, bảo đảm sau chương trình tập huấn, bà con có thể chủ động áp dụng tại hộ gia đình.

Tại hội nghị, các hộ nông dân cũng tích cực trao đổi, mạnh dạn đặt câu hỏi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý phụ phẩm nông nghiệp tại gia đình để được chuyên gia hướng dẫn, giải đáp cụ thể; đồng thời mong muốn sẽ vận dụng kiến thức đã được hướng dẫn vào thực tế sản xuất.

Hỗ trợ chế phẩm sinh học Bio Grow cho người dân tham gia tập huấn. Ảnh: Thùy Ngân

Dịp này, mỗi hộ dân tham gia tập huấn được hỗ trợ 5 lít chế phẩm sinh học Bio Grow, 15 kg mật rỉ đường, 25 kg vôi và 1 tấm bạt kích thước 20 x 4 m.

Đây là nguyên liệu giúp người dân thực hành kỹ năng xử lý phụ phẩm nông nghiệp, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có để sản xuất phân hữu cơ; góp phần giảm chi phí đầu vào, hạn chế ô nhiễm môi trường và hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững.