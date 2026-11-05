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Đường chi chít ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

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(GLO)- Gọi đến đường dây nóng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân thôn Tân Thạnh (xã Ân Tường) phản ánh đoạn đường từ ngã ba Gò Lôi đến Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Tường Tây đang xuống cấp nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Theo người dân, đoạn đường này có nền thấp trũng so với mặt bằng chung nên thường xuyên đọng nước mỗi khi trời mưa. Nước ứ đọng kéo dài khiến mặt đường bê tông xi măng nhanh xuống cấp, bong tróc, xuất hiện nhiều hố sâu. Trong khi đó, tuyến đường có khá nhiều ô tô con, xe tải chở gỗ keo lưu thông nên tình trạng hư hỏng ngày càng nghiêm trọng.

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Đoạn đường dài hơn 50 m tại vị trí tiếp giáp ngã ba Gò Lôi (xã Ân Tường) bị hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Công Luận

Bà Trần Thị Hà (thôn Tân Thạnh) phản ánh: “Đoạn đường chỉ dài hơn 50 m nhưng chi chít ổ gà. Khi trời mưa, nước đọng tràn mặt đường khiến người đi xe đạp, xe máy thường xuyên bị té ngã, nhất là vào ban đêm. Vì vậy, mong chính quyền và cơ quan chức năng sớm khắc phục, sửa chữa đoạn đường để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông”.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Ân Tường, tuyến đường từ ngã ba Gò Lôi đến Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Tường Tây được thi công từ nhiều năm trước nên hiện đã có một số vị trí xuống cấp. Trong đó, đoạn hư hỏng nghiêm trọng nhất nằm ở đầu tuyến, giáp ngã ba Gò Lôi.

UBND xã đang xây dựng phương án, kế hoạch khắc phục, sửa chữa đoạn đường nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông - lâm sản và bảo đảm ATGT.

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