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Thời sự

Sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường địa phương bị ảnh hưởng do vận chuyển vật liệu phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Theo đó, xét đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (chủ đầu tư dự án), Sở Tài chính và Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến đồng ý chủ trương thực hiện đầu tư sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường tỉnh 638, ĐH 21 (đường Trần Hưng Đạo, xã Phù Cát) và đường vào 2 mỏ đất tại xã Hòa Hội và Hội Sơn.

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Đường tỉnh 638 qua thôn Tùng Chánh (xã Hòa Hội) hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Đây là các tuyến đường bị ảnh hưởng, hư hỏng sau quá trình hoạt động của xe ben vận chuyển vật liệu phục vụ thi công Dự án thời gian qua.

Quy mô đầu tư xây dựng sửa chữa thực hiện theo đề xuất của các đơn vị. Kinh phí thực hiện sửa chữa các tuyến đường từ nguồn chi phí dự phòng và chi phí tiết kiệm trong tổng mức đầu tư Dự án đã được phê duyệt vào năm 2025.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của Sở, ngành và địa phương liên quan và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, vào tháng 9-2026, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai có văn bản đề xuất UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương sửa chữa các tuyến đường nói trên.

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Mặt đường tỉnh 638 qua thôn Thuận Truyền (xã Bình Hiệp) biến dạng, gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại hằng ngày. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo chủ đầu tư, để đảm bảo tiến độ Dự án, các nhà thầu đã huy động tối đa các phương tiện vận chuyển, bình quân mỗi ngày có khoảng 300 xe vận chuyển đất lưu thông trên các tuyến đường nói trên. Điều này khiến nhiều đoạn đường trên tuyến đường tỉnh 638 và đường ĐH 21 bị hư hỏng, ảnh hưởng đến giao thông và việc đi lại của người dân.

Hiện nay các nhà thầu đã hoàn thành mặt đường bê tông xi măng đường cất hạ cánh số 2, hệ thống đèn và các thiết bị, đáp ứng điều kiện triển khai công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn. Do đó chủ đầu tư đề xuất triển khai khắc phục, sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn giao thông và nhu cầu đi lại của người dân.

Kinh phí sửa chữa, khắc phục các tuyến đường theo đề xuất của chủ đầu tư dự kiến khoảng 109 tỷ đồng.

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