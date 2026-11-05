Gia Lai: Tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ 6 gói ma túy đá

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 2-11, Tổ công tác của Công an xã Ia O tuần tra tại địa bàn làng Cúc thì phát hiện 2 đối tượng Puih Quý (SN 1999) và Ksor Thụy (SN 1999, cùng trú tại làng Cúc) có biểu hiện khả nghi.
Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện trên tay của Thụy đang cầm 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng mà 2 đối tượng khai là ma túy đá.
Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quý, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm 5 gói nilon tương tự. Qua đấu tranh, Quý khai nhận đã mua số ma túy trên của 1 đối tượng chưa xác định lai lịch về để sử dụng.