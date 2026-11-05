Gia Lai: Tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ 6 gói ma túy đá

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trú tại làng Cúc (xã Ia O) về hành vi tàng trữ 6 gói ma túy đá.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 2-11, Tổ công tác của Công an xã Ia O tuần tra tại địa bàn làng Cúc thì phát hiện 2 đối tượng Puih Quý (SN 1999) và Ksor Thụy (SN 1999, cùng trú tại làng Cúc) có biểu hiện khả nghi.

2 đối tượng cùng số ma túy bị thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện trên tay của Thụy đang cầm 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng mà 2 đối tượng khai là ma túy đá.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quý, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm 5 gói nilon tương tự. Qua đấu tranh, Quý khai nhận đã mua số ma túy trên của 1 đối tượng chưa xác định lai lịch về để sử dụng.