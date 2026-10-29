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Khởi tố 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong chòi rẫy ở xã Đak Sơmei

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến việc tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong chòi rẫy ở xã Đak Sơmei.

Trước đó, ngày 7-10, Công an xã Đak Sơmei đã triệu tập 2 đối tượng trong diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là Nguyên (SN 2005) và Hũy (SN 2003, cùng trú tại làng Pral Sơmei) đến làm việc.

Qua đó, cơ quan Công an phát hiện cả 2 đều dương tính với ma túy đá. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận: Vào chiều 6-10 đã cùng tụ tập sử dụng ma túy đá ở chòi rẫy thuộc làng Pral Sơmei với 2 đối tượng khác gồm: Mai Xuân Hải (SN 1999, trú tại xã Tuy Phước) và Run (SN 1999, trú tại xã Đak Sơmei).

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3 đối tượng Hũy, Hải, Nguyên (từ trái qua) tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Từ các thông tin thu thập được, Công an xã Đak Sơmei đã bắt giữ đối tượng Hải khi đang lẩn trốn ở xã Đak Sơmei. Khi biết tin đồng bọn bị bắt, Run đã bỏ trốn đến Khu Công nghiệp Bàu Bàng (TP. Hồ Chí Minh).

Với quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng, 1 tổ trinh sát của Công an xã Đak Sơmei đã lần theo dấu vết đối tượng. Rạng sáng ngày 10-10, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Run và di lý về Gia Lai để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, 4 đối tượng thừa nhận đã mua ma túy đá của 1 đối tượng chưa xác định danh tính rồi cùng nhau chuẩn bị công cụ, địa điểm để sử dụng. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố các đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

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