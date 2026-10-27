Công an phường Diên Hồng bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản

(GLO)- Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 2 đối tượng có nhiều tiền án, nghiện ma túy chuyên trộm cắp các tiệm tạp hóa và tài sản của người dân.

Theo đó, sáng 24-10, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an phường Diên Hồng phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh 1 đối tượng nam giới đột nhập vào tiệm tạp hóa trên đường Hoàng Sa trộm khay trứng.

Clip người dân ghi lại cảnh đối tượng trộm trứng ở tiệm tạp hóa. Ảnh chụp màn hình

Qua điều tra, Công an phường xác định đối tượng đã trộm 200 quả trứng vịt với trị giá khoảng 700 nghìn đồng.

Lực lượng Công an tiến hành truy xét và phát hiện 2 đối tượng Võ Văn Hùng (SN 1982, trú tại phường Pleiku) và D.N.P. (SN 1980, trú tại xã Mang Yang) có biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan làm việc.

Tại đây, cơ quan chức năng xác định cả 2 đối tượng dương tính với ma túy dạng heroin. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Sáng 24-10, Hùng đã chở P. đến tiệm tạp hóa trên đường Hoàng Sa để trộm trứng rồi mang đến khu vực đường Hai Bà Trưng bán cho một người phụ nữ lấy 500 nghìn đồng.

Ngoài vụ việc trên, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 1 vụ trộm nước yến trên đường Lê Đại Hành (phường Thống Nhất) vào ngày 23-10.

Riêng đối tượng Hùng đã thực hiện vụ trộm cắp điện thoại Iphone 11 của người dân ở phường An Phú vào ngày 24-9.

Đối tượng Hùng đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: ĐVCC

Được biết, đối tượng Hùng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, 3 lần cai nghiện bắt buộc. Lần gần nhất, đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, mới chấp hành xong vào tháng 4-2026.

Trong khi đó, P. là đối tượng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, lần gần nhất mới ra tù vào tháng 4-2024.