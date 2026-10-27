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Bắt đối tượng trộm cắp dây điện ngầm ở Công viên Diên Hồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ 1 đối tượng có hành vi trộm cắp dây điện ngầm ở Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng) bán cho người thu mua phế liệu.

Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an phường Diên Hồng phát hiện thời gian gần đây tại khu vực Công viên Diên Hồng thường xảy ra tình trạng bị mất cắp dây điện ngầm.

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Đối tượng Lâm đã bị bắt giữ vì nhiều lần trộm dây điện ngầm của các cơ quan nhà nước. Ảnh: Duy Hải

3 đơn vị có dây điện ngầm trong khu vực này bị mất cắp gồm: Sở Xây dựng, Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai và Ban Quản lý phường Diên Hồng.

Trước tình trạng trên, lãnh đạo Công an phường Diên Hồng đã chỉ đạo Tổ phòng, chống tội phạm phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh truy xét kẻ trộm.

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Đối tượng Lâm đã đào đất để trộm cắp dây điện ngầm. Ảnh: Duy Hải

Đến ngày 25-10, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã bắt giữ đối tượng gây ra các vụ trộm cắp này là Hồ Thanh Lâm (SN 1993, trú tại tổ 9, phường Diên Hồng).

Lâm là đối tượng đã từng đi giáo dưỡng về hành vi trộm cắp tài sản và có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tại thời điểm bắt giữ, Lâm cũng dương tính với ma túy đá.

Qua đấu tranh, Lâm khai nhận đã dùng lưỡi cưa tay, thanh sắt, kìm để cắt dây điện, đào đất cắt ống để lấy trộm dây cáp điện tại Công viên Diên Hồng.

Cụ thể, từ ngày 30-8 đến 24-10, Lâm đã một mình thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm cắp dây cáp điện, chiếm đoạt khoảng 294 m dây điện loại 3 lõi đồng và khoảng 360 m dây điện loại 4 lõi đồng

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Lâm đã thực hiện 8 vụ trộm dây điện ngầm. Ảnh: Duy Hải

Toàn bộ số dây điện trộm cắp được, Lâm đã bán cho nhiều người thu phế liệu dạo không rõ nhân thân, lai lịch.

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