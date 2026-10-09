Công an Gia Lai truy nã đối tượng trộm cắp tiền của người tàn tật bán vé số

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Minh Hương (SN 1982, trú thôn Thượng Giang, xã Bình Khê), là người đã thực hiện hành vi trộm cắp tiền của một phụ nữ lớn tuổi tàn tật đi xe lăn bán vé số.

Theo điều tra ban đầu, ngày 10-8-2025, Hương điều khiển xe máy từ hướng xã Bình Khê đến phường Bình Định với mục đích trộm cắp tài sản.

Khi đến địa bàn tổ dân phố An Thái (phường Bình Định), Hương thấy bà Nguyễn Thị B. (SN 1966, trú phường Bình Định), là người tàn tật, đang điều khiển xe lăn đi bán vé số. Hương dừng lại, giả vờ hỏi mua vé số và cho bánh để bà B. mất cảnh giác, sau đó lấy trộm 5,5 triệu đồng của bà B. rồi bỏ đi.

Nguyễn Thị Minh Hương tại cơ quan Công an vào thời điểm chưa bỏ trốn. Ảnh: C.A

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Hương bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác nhau để tránh sự truy lùng của cơ quan Công an. Ngày 15-8-2025, Hương quay trở lại địa bàn phường Bình Định để tiếp tục trộm cắp thì bị Công an phường phát hiện, bắt giữ.

Ngày 18-8-2025 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 22-6-2026 đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên mới đây đã bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã.

Bất kỳ ai khi phát hiện đối tượng cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Công an tỉnh Gia Lai hoặc điều tra viên Nguyễn Đức Nhã (địa chỉ Công an phường Bình Định, số 74 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, số điện thoại 0935.069.479).