Khởi tố đối tượng trộm cắp của người tàn tật

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố Nguyễn Thị Minh Hương (SN 1982, ở xã Bình Khê) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Điều đáng nói, bị hại trong vụ án này là một người tàn tật bán vé số.

Trước đó, ngày 10-8, Hương điều khiển xe máy từ hướng xã Bình Khê đến phường Bình Định, với mục đích trộm cắp tài sản.

z7052520695515-e2284257bb3a0477b1e8d81b1ee81770-5447.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Minh Hương. Ảnh: ĐVCC

Khi đến khu vực An Thái (phường Bình Định), Hương thấy bà Nguyễn Thị B. (SN 1966, ở phường Bình Định), là người tàn tật, đang điều khiển xe lăn đi bán vé số. Hương dừng lại, giả vờ hỏi mua vé số và cho bánh để bà B. mất cảnh giác. Sau đó, Hương lấy trộm 5,5 triệu đồng của bà B. rồi bỏ đi.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Hương bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác nhau. Công an phường Bình Định đã tổ chức truy lùng nhiều nơi. Ngày 15-8, Hương quay trở lại địa bàn phường Bình Định để tiếp tục trộm cắp thì bị Công an phường phát hiện, bắt giữ.

