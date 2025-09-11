Danh mục
Nữ quái chuyên trộm tài sản của du khách sa lưới

THÀNH LONG
(GLO)- Ngày 11-9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự đối tượng chuyên trộm tài sản của du khách.

Lúc 17 giờ ngày 10-9, Công an phường Quy Nhơn Nam nhận được tin báo về việc ông D.V.P. (SN 1970, ở tỉnh Khánh Hòa) đang ở tại khách sạn S.B. (phường Quy Nhơn Nam) bị mất điện thoại di động hiệu MEIZU.

nguyen-thi-lai-tai-co-quan-cong-an-baogialai-5660.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Lãi tại cơ quan Công an. Ảnh: T.L

Công an phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức lực lượng xác minh, truy xét nhanh. Chỉ 1 giờ sau, thủ phạm vụ trộm đã được làm rõ là Nguyễn Thị Lãi (SN 1984, ở xã Khúc Thừa Dụ, TP. Hải Phòng).

Công an phường Quy Nhơn Nam đã thu giữ chiếc điện thoại nói trên, cùng nhiều điện thoại là tài sản trộm cắp khác đối tượng đang cất giấu trong người.

Quá trình làm việc, Nguyễn Thị Lãi thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Lãi còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác của du khách dọc bờ biển phường Quy Nhơn Nam.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Lãi đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù ngày 23-5-2025, nay tiếp tục tái phạm.

2 bị cáo Hoàng và Kiệt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: N.L

Gia Lai: Tuyên phạt 2 bị cáo 17 năm 6 tháng tù vì mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 10-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử, tuyên phạt 2 bị cáo cùng sinh năm 2001, trú tại phường Quy Nhơn là Ngô Huy Hoàng 15 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Võ Minh Kiệt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 1D

Xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 1D

Pháp luật

(GLO)- Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) lập biên bản vi phạm đối với tài xế Lê Huỳnh Chương (SN 1986, ở phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) - người đã có hành vi vượt xe trái luật trên quốc lộ 1D vào chiều 3-9, gây xôn xao trên mạng xã hội.

Gia Lai: Hơn 200 học sinh Trường THCS Lê Lợi được tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Gia Lai: Hơn 200 học sinh Trường THCS Lê Lợi được tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Tin tức

(GLO)- Ngày 6-9, Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Lợi (phường Quy Nhơn) và Hệ thống HEAD Trung Hùng tổ chức chương trình ngoại khóa "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho hơn 200 học sinh của trường.

