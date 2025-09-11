Nữ quái chuyên trộm tài sản của du khách sa lưới

(GLO)- Ngày 11-9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự đối tượng chuyên trộm tài sản của du khách.

Lúc 17 giờ ngày 10-9, Công an phường Quy Nhơn Nam nhận được tin báo về việc ông D.V.P. (SN 1970, ở tỉnh Khánh Hòa) đang ở tại khách sạn S.B. (phường Quy Nhơn Nam) bị mất điện thoại di động hiệu MEIZU.

Đối tượng Nguyễn Thị Lãi tại cơ quan Công an. Ảnh: T.L

Công an phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức lực lượng xác minh, truy xét nhanh. Chỉ 1 giờ sau, thủ phạm vụ trộm đã được làm rõ là Nguyễn Thị Lãi (SN 1984, ở xã Khúc Thừa Dụ, TP. Hải Phòng).

Công an phường Quy Nhơn Nam đã thu giữ chiếc điện thoại nói trên, cùng nhiều điện thoại là tài sản trộm cắp khác đối tượng đang cất giấu trong người.

Quá trình làm việc, Nguyễn Thị Lãi thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Lãi còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác của du khách dọc bờ biển phường Quy Nhơn Nam.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Lãi đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù ngày 23-5-2025, nay tiếp tục tái phạm.