Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an phường Hoài Nhơn Tây điều tra làm rõ nhóm thiếu niên trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÀNH LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 8-9, Công an phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết đã điều tra làm rõ nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Công an phường Hoài Nhơn Tây phát hiện một nhóm thiếu niên có nhiều biểu hiện sinh hoạt bất minh nên tổ chức theo dõi.

Ngày 7-9, Công an phường Hoài Nhơn Tây đã phát hiện 6 đối tượng tụ tập tại nhà bà Trần Thị Mỹ Vũ (SN 1983, ở phường Hoài Nhơn Tây) gồm: Cao Gia Q. (SN 2011, ở phường Hoài Nhơn Tây), Đỗ Văn N. (SN 2010, ở xã Tuy Phước), Mai Đức T. (SN 2010, ở xã Tuy Phước), Nguyễn Như T. (SN 2006, ở xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk), Hồ Hoàng A. (SN 2008, ở xã Bình Khê), Phạm Thị Trí T. (SN 2010, ở phường An Nhơn Đông) và một xe máy là tài sản trộm cắp chưa kịp tiêu thụ.

z6988698911272-74257e6397f114545f197f5b48c3e3b8-4466.jpg
Công an phường Hoài Nhơn Tây đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Ảnh: ĐVCC

Các đối tượng khai nhận: Từ tháng 8-2025 đến nay đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 3 vụ trộm xe máy ở phường Hoài Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Đông, 1 vụ trộm điện thoại tại xã Tây Sơn. Đầu tháng 8-2025, các đối tượng đột nhập vào một resort ở xã Cát Tiến để lấy trộm 6 điện thoại di động của du khách.

Được biết, các đối tượng trên đều đã nghỉ học. Ngoài 5 vụ trộm nói trên, Công an phường Hoài Nhơn Tây xác định các đối tượng còn tham gia thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh.

Vụ việc đang được Công an phường Hoài Nhơn Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) mở rộng điều tra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 200 học sinh Trường THCS Lê Lợi được tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Gia Lai: Hơn 200 học sinh Trường THCS Lê Lợi được tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Tin tức

(GLO)- Ngày 6-9, Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Lợi (phường Quy Nhơn) và Hệ thống HEAD Trung Hùng tổ chức chương trình ngoại khóa "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho hơn 200 học sinh của trường.

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Pháp luật

(GLO)- Trước tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn.

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

Pháp luật

(GLO)- Từ ngày 1-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai áp dụng bộ đề 600 câu hỏi do Cục Cảnh sát Giao thông ban hành vào các kỳ sát hạch lái xe. Việc sử dụng bộ đề mới nhằm chấm dứt tình trạng học tủ, học mẹo, buộc thí sinh phải học thật, thi thật để đậu kỳ thi.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Pháp luật

(GLO)-Ngày 31-8, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn Năm Thu (Mira Grand Hotel Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn.

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Pháp luật

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã nhiều lần gửi thông báo, đề nghị chủ 2 ô tô biển kiểm soát 81B-014.34 và 51C-376.74 chấp hành quy định về phạt nguội và an toàn giao thông. Đây là 2 phương tiện liên tục phạm lỗi tốc độ, với tổng số 28 lần mắc lỗi chưa đóng phạt.

null