Công an phường Hoài Nhơn Tây điều tra làm rõ nhóm thiếu niên trộm cắp tài sản

(GLO)- Ngày 8-9, Công an phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết đã điều tra làm rõ nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Công an phường Hoài Nhơn Tây phát hiện một nhóm thiếu niên có nhiều biểu hiện sinh hoạt bất minh nên tổ chức theo dõi.

Ngày 7-9, Công an phường Hoài Nhơn Tây đã phát hiện 6 đối tượng tụ tập tại nhà bà Trần Thị Mỹ Vũ (SN 1983, ở phường Hoài Nhơn Tây) gồm: Cao Gia Q. (SN 2011, ở phường Hoài Nhơn Tây), Đỗ Văn N. (SN 2010, ở xã Tuy Phước), Mai Đức T. (SN 2010, ở xã Tuy Phước), Nguyễn Như T. (SN 2006, ở xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk), Hồ Hoàng A. (SN 2008, ở xã Bình Khê), Phạm Thị Trí T. (SN 2010, ở phường An Nhơn Đông) và một xe máy là tài sản trộm cắp chưa kịp tiêu thụ.

Công an phường Hoài Nhơn Tây đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Ảnh: ĐVCC

Các đối tượng khai nhận: Từ tháng 8-2025 đến nay đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 3 vụ trộm xe máy ở phường Hoài Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Đông, 1 vụ trộm điện thoại tại xã Tây Sơn. Đầu tháng 8-2025, các đối tượng đột nhập vào một resort ở xã Cát Tiến để lấy trộm 6 điện thoại di động của du khách.

Được biết, các đối tượng trên đều đã nghỉ học. Ngoài 5 vụ trộm nói trên, Công an phường Hoài Nhơn Tây xác định các đối tượng còn tham gia thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh.

Vụ việc đang được Công an phường Hoài Nhơn Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) mở rộng điều tra.