Bắt giữ 3 đối tượng tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa thi hành lệnh bắt 3 đối tượng ở phường Hoài Nhơn và xã Ân Tường để điều tra làm rõ các hành vi tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thanh Cang (SN 1993, trú tổ dân phố Mỹ An), Trần Công Cương (SN 1992, trú tổ dân phố An Lộc, cùng phường Hoài Nhơn); Nguyễn Thị Nhi (SN 2007, trú tại thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường).

Các đối tượng (lần lượt từ trái qua) Vân, Cương, Cang, Nhi tại cơ quan Công an. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trước đó, vào ngày 30-10, qua kiểm tra nhà ở của Cang, Công an phường Hoài Nhơn phát hiện 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy gồm 1 nỏ thủy tinh, 1 chai nhựa và 1 ống hút nhựa.

Kết quả xác minh cho thấy, từ ngày 25 đến 27-10, Cang cùng Cương và Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 2000, trú tổ dân phố Trường An, hiện ở tại tổ dân phố Mỹ An, phường Hoài Nhơn) đã sử dụng bộ dụng cụ trên để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Methamphetamine) tại nhà ở của Vân và Cang.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định Vân đã 2 lần mua ma túy đá của Nhi với tổng số tiền 1,6 triệu đồng để mang về cho cả nhóm sử dụng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nhi, lực lượng chức năng thu giữ 6 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ hơn 8,1 gam Methamphetamine.

Trong vụ việc này, 2 đối tượng Cang và Cương bị bắt giữ vì đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Nhi bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng đối tượng Vân được xác định có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.