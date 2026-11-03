Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Bắt phạm nhân thứ 3 trốn khỏi Trại giam A2 sau gần 2 tuần truy lùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, Báo Khánh Hòa)

(GLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Lữ Văn Toàn - phạm nhân thứ 3 trong số 4 người trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an) sau gần 2 tuần truy lùng. Đối tượng bị bắt vào khoảng 0 giờ ngày 3-11, khi đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Việc bắt giữ Lữ Văn Toàn đánh dấu thêm một kết quả quan trọng trong quá trình truy bắt các phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, sau nhiều ngày lực lượng công an triển khai các biện pháp truy tìm, khoanh vùng và siết chặt kiểm soát tại những địa bàn nghi vấn.

bat-pham-nhan-thu-3-tron-khoi-trai-giam-a2-sau-gan-2-tuan-truy-lung.jpg
Đối tượng Lữ Văn Toàn đã bị bắt. Ảnh chụp lại: TTO

Trước đó, chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại Trại giam A2, đóng trên địa bàn xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, 4 phạm nhân đã bỏ trốn.

Các đối tượng gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người” và Lê Văn Cường (SN 1994, trú khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai lực lượng truy bắt. Nhiều tổ công tác được huy động, tổ chức rà soát địa bàn, kiểm tra phương tiện và lập các chốt kiểm soát trên những tuyến giao thông trọng yếu.

Ngày 24-10, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Cường khi phạm nhân này đang di chuyển bằng xe khách trên QL 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh. Đến tối 28-10, Võ Hoàng Duy tiếp tục bị phát hiện, bắt giữ tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Trong khi đó, công tác truy tìm 2 phạm nhân còn lại được triển khai quyết liệt tại khu vực núi Hòn Dữ và các địa bàn lân cận. Đây là khu vực có địa hình rộng, hiểm trở, nhiều hang, ngách và vực sâu, gây không ít khó khăn cho lực lượng truy bắt.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động, tổ chức nhiều mũi tìm kiếm, khép chặt vòng vây, đồng thời duy trì các chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn các đối tượng di chuyển ra khỏi khu vực.

Hiện trong số 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 chỉ còn Hồ Văn Tình chưa bị bắt. Tình là đối tượng đã dùng dao đâm 2 cán bộ Công an của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) khi bị truy bắt vì mua bán trái phép chất ma túy ở xã Chư Á, TP. Pleiku (cũ) vào ngày 7-6-2024.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp truy tìm, quyết tâm đưa đối tượng còn lại ra trước pháp luật.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tự ý vào khu vực rừng núi đang được tổ chức truy bắt; không tiếp cận, truy đuổi hoặc tìm cách khống chế đối tượng nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Mọi thông tin liên quan cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất, đồng thời không chia sẻ những tin đồn, thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại, trong đó có kẻ từng đâm trọng thương 2 cán bộ Công an ở Gia Lai

Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa truy bắt đối tượng buôn ma túy, đâm trọng thương cán bộ Công an và trốn khỏi trại giam.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai triển khai quy định mới về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Gia Lai triển khai quy định mới về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Tin tức

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương triển khai quy định mới về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động đóng góp và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Những trường hợp dừng đèn đỏ vẫn có thể bị phạt?

Những trường hợp dừng đèn đỏ vẫn có thể bị phạt?

Tin tức

(GLO)- Vụ tài xế xe đầu kéo ở Bắc Ninh bị lập biên bản do dừng xe vượt vạch khi đèn đỏ là lời cảnh báo đối với người tham gia giao thông. Trong một số trường hợp, dù đã dừng xe, tài xế vẫn có thể bị xử phạt nếu không chấp hành đúng quy định.

“Không một mình” - Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

“Không một mình” - Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Tin tức

(GLO)- Với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch “Không một mình” năm 2026 được Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo triển khai nhằm trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, thanh thiếu niên trước nguy cơ bị bắt nạt, dụ dỗ, đe dọa, xâm hại trên không gian mạng.

Gia Lai: Xử phạt tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe, dùng thẻ nhận dạng của người khác

Gia Lai: Xử phạt tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe, dùng thẻ nhận dạng của người khác

Tin tức

(GLO)- Ngày 26-10, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) lập biên bản vi phạm hành chính đối với 1 tài xế ô tô về hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển ô tô chở khách.

Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

Tin tức

(GLO)- Hàng chục nghìn xe máy vi phạm bị tịch thu được đưa ra đấu giá dưới dạng phế liệu, với giá bình quân chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi chiếc. Tuy nhiên, người trúng đấu giá không được sử dụng những phương tiện này để lưu thông, bởi tài sản được bán kèm điều kiện xử lý cụ thể.

null