Bắt phạm nhân thứ 3 trốn khỏi Trại giam A2 sau gần 2 tuần truy lùng

(GLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Lữ Văn Toàn - phạm nhân thứ 3 trong số 4 người trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an) sau gần 2 tuần truy lùng. Đối tượng bị bắt vào khoảng 0 giờ ngày 3-11, khi đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Việc bắt giữ Lữ Văn Toàn đánh dấu thêm một kết quả quan trọng trong quá trình truy bắt các phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, sau nhiều ngày lực lượng công an triển khai các biện pháp truy tìm, khoanh vùng và siết chặt kiểm soát tại những địa bàn nghi vấn.

Đối tượng Lữ Văn Toàn đã bị bắt. Ảnh chụp lại: TTO

Trước đó, chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại Trại giam A2, đóng trên địa bàn xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, 4 phạm nhân đã bỏ trốn.

Các đối tượng gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người” và Lê Văn Cường (SN 1994, trú khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai lực lượng truy bắt. Nhiều tổ công tác được huy động, tổ chức rà soát địa bàn, kiểm tra phương tiện và lập các chốt kiểm soát trên những tuyến giao thông trọng yếu.

Ngày 24-10, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Cường khi phạm nhân này đang di chuyển bằng xe khách trên QL 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh. Đến tối 28-10, Võ Hoàng Duy tiếp tục bị phát hiện, bắt giữ tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Trong khi đó, công tác truy tìm 2 phạm nhân còn lại được triển khai quyết liệt tại khu vực núi Hòn Dữ và các địa bàn lân cận. Đây là khu vực có địa hình rộng, hiểm trở, nhiều hang, ngách và vực sâu, gây không ít khó khăn cho lực lượng truy bắt.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động, tổ chức nhiều mũi tìm kiếm, khép chặt vòng vây, đồng thời duy trì các chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn các đối tượng di chuyển ra khỏi khu vực.

Hiện trong số 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 chỉ còn Hồ Văn Tình chưa bị bắt. Tình là đối tượng đã dùng dao đâm 2 cán bộ Công an của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) khi bị truy bắt vì mua bán trái phép chất ma túy ở xã Chư Á, TP. Pleiku (cũ) vào ngày 7-6-2024.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp truy tìm, quyết tâm đưa đối tượng còn lại ra trước pháp luật.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tự ý vào khu vực rừng núi đang được tổ chức truy bắt; không tiếp cận, truy đuổi hoặc tìm cách khống chế đối tượng nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Mọi thông tin liên quan cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất, đồng thời không chia sẻ những tin đồn, thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.