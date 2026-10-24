Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2: Lê Văn Cường bị bắt trên xe khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo CAND, TTO, TNO)

(GLO)- Sau 3 ngày trốn khỏi Trại giam A2, Lê Văn Cường bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang đi trên xe khách qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Rạng sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Cường (SN 1994, trú khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) - 1 trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an).

Cường bị phát hiện khi đang đi trên xe khách lưu thông qua địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

vu-4-pham-nhan-tron-khoi-trai-giam-a2-le-van-cuong-bi-bat-tren-xe-khach.jpg
Đối tượng Lê Văn Cường (thứ 3 từ trái sang) đã bị lực lượng chức năng bắt lại. Ảnh: CAND

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng truy bắt phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra 1 xe khách trên tuyến quốc lộ 27C. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Cường là phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2 vào ngày 21-10 nên tiến hành bắt giữ.

Thông tin ban đầu cho biết, sau khi bỏ trốn, Cường men theo đường rừng, lợi dụng đêm tối di chuyển ra quốc lộ 27C rồi đón xe khách theo hướng Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tổ chức xác minh, khoanh vùng, truy xét và phối hợp đón lõng, bắt giữ phạm nhân này.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Cường được bàn giao cho đơn vị liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Cường đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, chiều 21-10, Cường cùng 3 phạm nhân khác đã trốn khỏi nơi giam giữ khi đang lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (tỉnh Khánh Hòa).

3 phạm nhân còn lại gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”.

Ngày 22-10, Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam”, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Sau khi bắt giữ được Lê Văn Cường, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt 3 phạm nhân còn lại, bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại, trong đó có kẻ từng đâm trọng thương 2 cán bộ Công an ở Gia Lai

Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa truy bắt đối tượng buôn ma túy, đâm trọng thương cán bộ Công an và trốn khỏi trại giam.

Có thể bạn quan tâm

Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại, trong đó có kẻ từng đâm trọng thương 2 cán bộ Công an ở Gia Lai

Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại

Tin tức

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa truy bắt đối tượng buôn ma túy, đâm trọng thương cán bộ Công an và trốn khỏi trại giam.

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Tin tức

Theo cáo trạng, hệ thống website thuộc các dự án 90 Phút và Cà Khịa bị cáo buộc phát lậu 1.529 trận đấu thể thao, đồng thời khai thác quảng cáo, trong đó có quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. Ước tính sơ bộ thiệt hại tối thiểu do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra là hơn 2.207 tỷ đồng.

5.107 vụ tàu cá mất kết nối, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

5.107 vụ tàu cá mất kết nối ở Cà Mau, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

Tin tức

(GLO)- Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra 2 nội dung có dấu hiệu vi phạm tại Cà Mau, liên quan 5.107 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình (VMS) không được xác minh, xử lý đúng quy định dẫn đến hết thời hiệu xử phạt, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng.

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

Tin tức

(GLO)- Sau 43 năm trốn truy nã bằng cách thay đổi danh tính, bà Nguyễn Thị Tuyết (69 tuổi) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ tại Lâm Đồng. Người phụ nữ này từng bị tuyên án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản nhưng bỏ trốn khỏi trại giam trong thời gian chấp hành án.

null