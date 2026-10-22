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Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa truy bắt đối tượng buôn ma túy, đâm trọng thương cán bộ Công an và trốn khỏi trại giam.

Theo đó, khoảng 15 giờ 5 phút ngày 21-10, 4 phạm nhân thuộc phân trại số 1, Trại giam A2 (tỉnh Khánh Hòa) đã trốn khỏi nơi giam giữ.

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Đối tượng Hồ Văn Tình bị tuyên án 20 năm tù, song đã trốn khỏi nơi giam giữ. Ảnh: ĐVCC

Trong đó có 2 đối tượng ở Gia Lai gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú) đang chấp hành án 20 năm tù với 2 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Giết người”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Bình Hiệp) án 20 năm tù với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

2 đối tượng còn lại cùng trốn khỏi trại giam gồm: Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) án 10 năm tù với 2 tội danh “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Trong số này, Hồ Văn Tình là đối tượng đã dùng dao đâm 2 cán bộ Công an của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) khi bị truy bắt vì mua bán trái phép chất ma túy ở xã Chư Á, TP. Pleiku (cũ) vào ngày 7-6-2024.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã thông báo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cho người lạ mặt vào nhà, bảo quản cẩn thận tài sản, nếu phát hiện các đối tượng lạ mặt báo ngay cho Công an địa phương.

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