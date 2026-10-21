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Gia Lai: Mang hung khí giải quyết mâu thuẫn, 11 bị cáo lãnh án

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 21-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 11 bị cáo cùng trú tại xã Ia Pia về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra vào tháng 7-2022.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 22-7-2022, trong lúc uống rượu tại nhà rông làng Hlang Ngol (xã Ia Pia), Siu Tony (SN 2008) nghe tin một nhóm thanh niên làng Doắch (xã Ia Pia) đi tìm mình. Do có mâu thuẫn từ trước, Tony rủ 9 người khác mang theo dao, gậy sắt đến làng Doắch để đánh nhau.

Khi đến đoạn đường thuộc làng Anéh (xã Ia Pia), nhóm Tony gặp nhóm của Rơ Mah Nhíp. Hai bên xô xát, dùng đá, gậy đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Tony bị Nhíp đạp ngã. Sau khi đứng dậy, Tony lấy dao mang theo trên xe mô tô đâm một nhát trúng ngực phải của Nhíp rồi cùng cả nhóm bỏ chạy.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, bị tổn thương cơ thể 6%. Theo kết luận giám định, vết thương do vật sắc nhọn gây ra, có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

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Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21-10. Ảnh: Nhật Linh

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tập trung phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò và trách nhiệm của từng bị cáo. Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, nhóm Siu Tony đã chuẩn bị hung khí, kéo nhau đi tìm đánh nhóm thanh niên làng Doắch.

Trong đó, Tony là người khởi xướng, trực tiếp dùng dao đâm vào vùng ngực, vị trí trọng yếu trên cơ thể bị hại, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người khác và gây mất ANTT tại địa phương.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, độ tuổi của một số bị cáo khi phạm tội và mức độ tham gia của từng người, Hội đồng xét xử tuyên phạt Siu Tony 19 tháng tù; Kpuih Đơi (SN 2006), Kpuih Thấp (SN 2006), Kpuih Núp (SN 2009) và Siu Luật (SN 2007) cùng mức án 18 tháng tù; Rơ Lan Băng và Rơ Mah Sơn (cùng SN 2004) cùng mức án 20 tháng tù; Siu Sự và Siu Nguyên (cùng SN 2004) cùng mức án 22 tháng tù về tội “Giết người”.

Đối với Kpuih Hiệp (SN 2009), Hội đồng xét xử tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Giết người”. Riêng Rơ Lan Nhật (SN 2004, làng Anéh, xã Ia Pia) bị tuyên phạt 40 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

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