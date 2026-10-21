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5.107 vụ tàu cá mất kết nối ở Cà Mau, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

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NHÃ UYÊN (theo TTO, TNO)

(GLO)- Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra 2 nội dung có dấu hiệu vi phạm tại Cà Mau, liên quan 5.107 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình (VMS) không được xác minh, xử lý đúng quy định dẫn đến hết thời hiệu xử phạt, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Cà Mau trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

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Thông báo kết luận do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ký ban hành. Ảnh: TTCP/TNO

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, điều tra, xử lý 2 nội dung liên quan đến 5.107 vụ việc tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và không báo cáo theo quy định trong thời gian dưới 10 ngày.

Nội dung thứ nhất liên quan đến việc UBND tỉnh Cà Mau, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành 4 văn bản có nội dung chưa chặt chẽ, thiếu cơ sở, trái quy định pháp luật. Nội dung thứ 2 là việc các cơ quan chức năng không kiểm tra, xác minh, xử lý những vụ việc này theo quy định, dẫn đến hết thời hiệu xử phạt hành chính.

Thanh tra Chính phủ xác định những sai phạm trên có dấu hiệu vi phạm Điều 360 Bộ luật Hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời dẫn đến nguy cơ bỏ lọt hành vi vi phạm hành chính, không thu được tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước, ước tính khoảng 127,67 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra xác định trách nhiệm liên quan thuộc UBND tỉnh Cà Mau, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh việc chuyển 2 nội dung sang Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để xem xét, xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, cơ quan Thanh tra yêu cầu rà soát các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn tồn tại sai phạm và 1.690 vụ việc bị “khép hồ sơ” không đúng hoặc không đủ căn cứ được nêu trong kết luận thanh tra để xem xét xử lý theo pháp luật.

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