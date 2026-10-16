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Thời sự

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

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NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đối soát dữ liệu giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia (VNFishbase), giám sát hành trình tàu cá (VMS), truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT), dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính và hồ sơ xuất, nhập bến; xây dựng hồ sơ điện tử thống nhất theo từng tàu cá, hoàn thành trước ngày 31-10-2026.

Trước ngày 22-10, Sở phải phối hợp với các địa phương liên quan để xác minh, hoàn thiện thông tin tàu cá xuất, nhập bến trên eCDT.

Đối với 1.280 tàu cá chưa thực hiện thủ tục xuất, nhập bến trên eCDT, UBND các xã, phường ven biển phải rà soát, phân loại, làm việc với chủ tàu, thuyền trưởng để xác minh tình trạng thực tế, làm rõ nguyên nhân và cập nhật dữ liệu theo hướng dẫn, hoàn thành trước ngày 18-10.

Các địa phương quản lý chặt từng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, xác định vị trí neo đậu, cập nhật hình ảnh và tình trạng thực tế; bố trí neo đậu tập trung, gắn biển nhận diện, yêu cầu tháo dỡ ngư lưới cụ hoặc không để ngư lưới cụ trên tàu. Kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến khai thác thủy sản.

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Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được gắn biển nhận diện và đưa về khu neo đậu tập trung ở Đề Gi. Ảnh: Ngọc Tú

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với ban quản lý cảng cá đối soát dữ liệu xuất, nhập bến trên eCDT định kỳ vào 15 giờ thứ Sáu hằng tuần; đồng thời xác minh, xử lý các trường hợp mất kết nối VMS.

Công an tỉnh phối hợp xác minh chủ tàu, hiện trạng tàu cá, điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; bảo đảm dữ liệu, hồ sơ và tình trạng thực tế của từng tàu cá thống nhất, đầy đủ bằng chứng kiểm chứng, sẵn sàng phục vụ đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC).

Tỉnh đồng thời yêu cầu ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá không đủ điều kiện theo quy định, góp phần ngăn ngừa vi phạm IUU và thúc đẩy gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.

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