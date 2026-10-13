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Thời sự

Gia Lai khẩn trương thực hiện “5 không” trong chống khai thác IUU

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Gia Lai và các địa phương ven biển phải thực hiện nghiêm “5 không” trong chống khai thác IUU. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại phiên họp thứ 36 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản diễn ra sáng 13-10.

Phiên họp được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành ven biển. Tại điểm cầu Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì phiên họp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu thực hiện nghiêm “5 không” trong chống khai thác IUU Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu thực hiện nghiêm “5 không” trong chống khai thác IUU Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 30-9, Việt Nam đã thực hiện đầy đủ, có kết quả kiểm chứng đối với 31/38 khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác, dữ liệu cập nhật chưa đồng bộ và một số vụ việc vi phạm chưa được xử lý dứt điểm.

Tại phiên họp, các địa phương, bộ, ngành đã trao đổi những khó khăn trong quản lý đội tàu, kiểm soát tàu xuất, nhập bến, xử lý vi phạm về giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản; đề xuất giải pháp phối hợp, khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị của EC.

Đối với Gia Lai, các giải pháp đang được triển khai tập trung vào quản lý chặt điều kiện hoạt động của từng tàu cá, giám sát hành trình, ngăn ngừa vi phạm vùng biển nước ngoài và kiểm soát nguồn gốc thủy sản.

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Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Hoàng

Toàn tỉnh hiện có 5.577 tàu cá đã đăng ký; 5.381 tàu tham gia khai thác đều có giấy phép còn hạn. Toàn bộ tàu từ 15 m trở lên đang hoạt động đã lắp thiết bị giám sát hành trình.

Tỉnh còn vận động lắp thiết bị cho 206 tàu dưới 15 m hoạt động nghề câu mực có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, đồng thời hỗ trợ 50% chi phí lắp đặt cho nhóm tàu này.

Gia Lai đã cài đặt nhật ký khai thác điện tử cho 3.503 tàu từ 12 m trở lên; duy trì hệ thống cảnh báo tự động đối với tàu mất kết nối, vượt ranh giới cho phép trên biển.

Với tàu không đủ điều kiện hoạt động, tỉnh chỉ đạo không cho xuất bến, phân công cán bộ theo dõi, quản lý từng tàu; phối hợp với các địa phương kiểm soát tàu cá Gia Lai hoạt động, neo đậu ngoài tỉnh.

Từ tháng 6-2024 đến nay, Gia Lai không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Từ đầu năm 2026, các cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 90 vụ vi phạm, với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Hoàng

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Hoàng

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận những chuyển biến trong quản lý nghề cá, nhất là việc chuyển từ hồ sơ thủ công sang quản trị bằng dữ liệu, nhưng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan.

Các bộ, ngành và các địa phương phải thực hiện nghiêm “5 không”: không phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; không để tàu không đủ điều kiện tham gia hoạt động; không để vi phạm về thiết bị giám sát hành trình kéo dài mà không được xử lý triệt để; không để lô hàng thủy sản không truy xuất được nguồn gốc; không để số liệu báo cáo sai lệch với dữ liệu và hồ sơ thực tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả chống khai thác IUU; tổ chức tổng rà soát, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá, gắn với kiểm soát hoạt động thực tế.

Đồng thời, tăng cường hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho ngư dân, gắn chống khai thác IUU với phát triển ngành thủy sản bền vững.

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