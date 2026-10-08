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Tuyên truyền hướng dẫn cho chủ tàu cá khai báo xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT

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THANH BÌNH
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(GLO)- Sáng 8-10, tại Nhà văn hóa thôn An Lạc, xã Phù Mỹ Đông, Đồn Biên phòng Mỹ An đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Đông tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện khai báo xuất bến, nhập bến trên hệ thống eCDT cho hơn 21 chủ tàu và đại diện chủ tàu cá trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã trực tiếp phổ biến các quy định về quản lý hoạt động tàu cá, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát xuất, nhập bến. Đồng thời, cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ An cùng đại diện Phòng Kinh tế đã cầm tay chỉ việc, hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt, thao tác và sử dụng ứng dụng eCDT trên điện thoại thông minh cho bà con ngư dân.

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Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ An trực tiếp hướng dẫn cho chủ tàu các và đại diện chủ tàu cá trên địa bàn. Ảnh: Thanh Bình

Qua buổi tuyên truyền và hướng dẫn tận tình, các chủ tàu và đại diện chủ tàu đã nắm vững quy trình, hoàn thành việc cài đặt ứng dụng theo đúng yêu cầu của tổ công tác. Việc chủ động tiếp thu và thực hiện khai báo qua hệ thống eCDT sẽ giúp bà con ngư dân tiết kiệm thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính khi xuất, nhập bến, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc thủy sản và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

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