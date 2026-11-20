(GLO)- Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, những người làm công tác Chữ thập đỏ ở cơ sở kết nối nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn, duy trì các hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Không chỉ san sẻ khó khăn trước mắt, họ còn góp phần trao cơ hội vươn lên và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Tận tâm sẻ chia

Với bà Nguyễn Thị Minh (SN 1969) - Chủ nhiệm CLB Tình nguyện viên CTĐ Hoài Ân, giúp đỡ người khác trước hết phải bắt đầu từ việc hiểu hoàn cảnh của họ. Hiện bà duy trì kết nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ hằng tháng cho hơn 20 trường hợp người lớn tuổi, neo đơn và trẻ mồ côi.

Hiểu rằng phía sau mỗi phần quà là sự trông đợi của những người cần được sẻ chia, bà tâm sự: “Có những tháng tôi chưa kịp mang quà tới, họ đã tìm đến nhà tôi vì nóng lòng, sợ tôi quên. Tôi nghĩ, mình đã nhận lời giúp thì phải cố gắng làm cho được, chứ để người ta trông chờ rồi thất vọng thì không đành lòng”.

Bà Nguyễn Thị Minh (bìa trái) trao khoản hỗ trợ hằng tháng, góp phần chia sẻ với hoàn cảnh kém may mắn ở địa phương. Ảnh: NVCC

Còn với chị Mai Thị Ngọc Ánh (SN 1986) - Chủ nhiệm CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang, giúp đỡ không chỉ là giải quyết những khó khăn trước mắt mà còn hướng đến việc tạo cơ hội để người được trợ giúp vươn lên trong cuộc sống.

Một trong số đó là em Đinh Chơ (SN 2012, xã Đak Rong), mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Dù hoàn cảnh khó khăn, Chơ vẫn nỗ lực học tập, rèn luyện và bộc lộ năng khiếu ở môn điền kinh. Từ năm 2023 đến nay, chị Ánh cùng CLB hỗ trợ em hằng tháng.

Chị Ánh tâm sự: “Với tôi, ý nghĩa của sự sẻ chia không nằm ở giá trị vật chất đã trao đi mà ở những cơ hội được mở ra cho người đón nhận”.

Với Đại đức Thích Nhuận Lý (SN 1979) - Phó Chủ nhiệm CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (phường Hoài Nhơn Nam), thiện nguyện là cách góp phần thực hiện tâm nguyện hướng đến cộng đồng.

Từ năm 2018, Đại đức trực tiếp tham gia nhiều chuyến cứu trợ, có mặt tại những địa bàn người dân gặp khó khăn, nhất là khi xảy ra thiên tai.

Đại đức Thích Nhuận Lý tích cực vận động phật tử, nhà hảo tâm cùng tham gia hoạt động thiện nguyện. Ảnh: D.L

Đại đức Thích Nhuận Lý bày tỏ: “Tâm nguyện của tôi là góp phần lan tỏa yêu thương cho xã hội, quê hương. Việc gì có ích cho cộng đồng thì tôi cố gắng tham gia, không phân biệt đó là công việc của ai hay ở đâu”.

Bền bỉ kết nối

Để sự sẻ chia được duy trì thường xuyên, mỗi người đều tích cực kết nối, vận động nguồn lực. CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Hoài Ân do bà Minh phụ trách hiện có hơn 20 thành viên. Hơn 6 năm nay, CLB duy trì bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế Hoài Ân vào các ngày mùng 1, 12 và 15 âm lịch, với khoảng 150-180 suất ăn mỗi đợt.

Khi có thêm nguồn hỗ trợ, CLB tổ chức thêm các đợt nấu ăn và trao quà cho hộ khó khăn. Ngoài ra, bà Minh còn vận động bạn bè, người thân và các thành viên CLB cùng chung tay, người hỗ trợ gạo, người góp tiền hằng tháng. Phần còn thiếu, bà tự góp thêm.

Cách làm sát sao, minh bạch giúp bà nhận được sự tin tưởng của các nhà hảo tâm. Anh Nguyễn Quý Thành (phường Thống Nhất) biết bà Minh qua một người bạn và quyết định hỗ trợ hằng tháng cho 2 trẻ mồ côi ở xã Hoài Ân.

Anh chia sẻ: “Tôi thấy bà Minh làm việc rất trách nhiệm, rõ ràng. Bà quan tâm đến từng hoàn cảnh, thông tin cụ thể để tôi yên tâm rằng sự hỗ trợ của mình đã đến đúng người”.

Chị Mai Thị Ngọc Ánh trao quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại làng Kon Pne (xã Đak Rong) dịp đầu năm học 2026-2027. Ảnh: NVCC

Từ hoạt động thiện nguyện cá nhân, chị Ánh kết nối những người cùng tâm huyết, thành lập CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang vào tháng 6-2023. Đến nay, CLB có hơn 70 thành viên, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: “Bếp ăn hạnh phúc” tại Trung tâm Y tế Kbang, tặng 100-130 suất cháo dinh dưỡng kèm sữa, chuối cho bệnh nhân và người nhà vào thứ Ba, thứ Bảy hằng tuần; hỗ trợ 6 học sinh mồ côi từ 300-800 nghìn đồng/em/tháng; hỗ trợ 2 trường hợp lớn tuổi neo đơn 300-500 nghìn đồng/trường hợp/tháng; tổ chức các chương trình “Tết Nhân ái”, “Trăng về bản làng xa”, “Áo ấm mùa đông”…

Trong khi đó, Đại đức Thích Nhuận Lý tích cực kết nối phật tử, vận động thêm nhiều tình nguyện viên tham gia hoạt động nhân đạo. Bên cạnh những chuyến cứu trợ, đại đức còn đóng góp tại các "phiên chợ 0 đồng", tặng nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn. Từ năm 2019 đến nay, tổng giá trị các hoạt động mà đại đức tham gia vận động và trao tặng khoảng 5,4 tỷ đồng.