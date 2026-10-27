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Phường Diên Hồng bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

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(GLO)- Chiều 27-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Võ Thị Lan ở tổ dân phố 13.

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Quang cảnh lễ bàn giao nhà "Đại đoàn kết". Ảnh: Bá Bính

Gia đình bà Lan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng mất năm 2024, bà một mình chăm lo cho 6 người con và 2 người cháu nhỏ. Trong khi đó, ngôi nhà được xây dựng từ năm 2004 đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm an toàn trong sinh hoạt.

Trước hoàn cảnh của gia đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, giúp gia đình bà Lan có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Công trình khởi công ngày 22-8 và hoàn thành ngày 10-10-2026, với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” phường hỗ trợ 50 triệu đồng, Agribank - Chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 70 triệu đồng; phần kinh phí còn lại được huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và đơn vị thi công.

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Đại diện lãnh đạo địa phương và các đơn vị trao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Lan. Ảnh: Bá Bính

Tại lễ bàn giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn trao tặng gia đình bà Lan nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp gia đình bà Lan vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

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