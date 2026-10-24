An Nhơn Bắc bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo

(GLO)- Ngày 24-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn Bắc phối hợp với Hội đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh và Hội đồng hương phường An Nhơn Bắc tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hai hộ cận nghèo.

Bà Nguyễn Thị Sáu và bà Dương Thị Kim Yến, cùng ở tổ dân phố Kim Tài, phường An Nhơn Bắc, đều có nhà ở xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-MTTQ ngày 26-3-2026 về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã rà soát, xét chọn các hộ cần hỗ trợ, đồng thời kết nối, vận động Hội đồng hương phường An Nhơn Bắc tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ mỗi hộ 60 triệu đồng xây dựng nhà mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn Bắc phối hợp với Hội đồng hương Gia Lai tại TP Hồ Chí Minh và Hội đồng hương phường An Nhơn Bắc tại TP Hồ Chí Minh bàn giao nhà cho bà Dương Thị Kim Yến. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Sau thời gian thi công, 2 căn nhà đã hoàn thành, giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, an toàn. Dịp này, các hội, đoàn thể cũng trao tặng những vật dụng, đồ dùng gia đình thiết yếu, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh hỗ trợ xây dựng nhà mới, từ nguồn ủng hộ của Hội đồng hương phường An Nhơn Bắc tại TP. Hồ Chí Minh, địa phương còn hỗ trợ 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở, với mức 30 triệu đồng/hộ.

Những hoạt động thiết thực này góp phần cải thiện điều kiện sống cho các hộ khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.