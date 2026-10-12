Triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Sáng 12-10, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 (18-11).

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ và trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ VHTTDL

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên cả nước quán triệt và triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, đồng thời chính thức chọn ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 1111/QĐ-TTg, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30-9-2026 để hướng dẫn tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn liền với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tạo nên chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc, diễn ra liên tục từ ngày 18 đến 24-11-2026.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhằm biến văn hóa thành sức mạnh tinh thần, nội lực và động lực phát triển bền vững cho đất nước, đòi hỏi sự tham gia chủ động cũng như hưởng thụ trực tiếp từ phía người dân.

Theo báo cáo tại hội nghị, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép các hoạt động hưởng ứng.

Trong đó, xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm, đầu mối và nguồn lực. Bộ cũng đang xây dựng bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam; hoàn thiện các điều kiện để đưa nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào sử dụng.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 32/34 tỉnh, thành phố trong cả nước xây dựng kế hoạch triển khai. Các nhóm hoạt động chủ yếu tại địa phương gồm thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan và truyền thông số; tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; biểu dương, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong bảo tồn di sản, văn hóa đọc, môi trường văn hóa, phục vụ nhân dân.

Trước tình hình thời gian chuẩn bị chỉ còn hơn 1 tháng, hội nghị tập trung quán triệt nhằm nâng cao nhận thức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan Trung ương.

Các địa phương báo cáo tiến độ chuẩn bị thực tế, đề cao tinh thần trách nhiệm để đảm bảo công tác tổ chức đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Tại Gia Lai, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 6-10-2026 về tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 trên địa bàn tỉnh, tập trung cao điểm trong tháng 11.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch được triển khai gắn với phát huy bản sắc địa phương. Nổi bật là chuỗi sự kiện hưởng ứng Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026; tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa tại Bảo tàng Pleiku từ ngày 20 đến 30-11, giới thiệu các loại hình di sản đặc trưng như cồng chiêng của đồng bào Bahnar, Jrai, Chăm Hroi, nghệ thuật Bài chòi, võ cổ truyền và nghề thủ công truyền thống.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Tỉnh cũng tổ chức trưng bày chuyên đề về lịch sử, văn hóa nhà Tây Sơn; biểu diễn nghệ thuật truyền thống; triển lãm ảnh “Di sản văn hóa Chăm - Bản sắc và tiềm năng”; các hoạt động phát triển văn hóa đọc, không gian sáng tạo và trải nghiệm văn hóa truyền thống tại cơ sở lưu trú du lịch.

Cùng với đó, các xã, phường được yêu cầu chủ động lựa chọn ít nhất 1 hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các thiết chế văn hóa cơ sở và huy động nghệ nhân, câu lạc bộ, đoàn viên, thanh niên cùng tham gia.

Thông qua chuỗi hoạt động, Gia Lai hướng đến tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản dân tộc; quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc địa phương; đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng, tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp trải nghiệm, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá các bộ, ngành Trung ương và địa phương cơ bản đã quán triệt nghiêm túc tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, cùng các kế hoạch, chỉ thị của Chính phủ trong việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp cần quán triệt sâu sắc 3 quan điểm. Đầu tiên là phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa đặc biệt của Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đây là năm đầu tiên tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, giúp văn hóa thấm sâu vào đời sống để mỗi người dân trực tiếp tham gia sáng tạo, thụ hưởng và làm giàu thêm các giá trị văn hóa dân tộc.

Tiếp theo, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa lớn, vì văn hóa nuôi dưỡng bản sắc còn đại đoàn kết tạo ra sức mạnh để giữ gìn và lan tỏa các giá trị đó, đồng thời gắn kết với hội nghị kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất trong tháng 11.

Cuối cùng, đây là lần đầu tiên tổ chức, các hoạt động phải tạo được dấu ấn rõ nét, định hình giá trị lâu dài để mỗi năm người dân đều chủ động mong đợi và cảm nhận mình là một phần của sự kiện.

Về các yêu cầu trọng tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện 6 nhiệm vụ.

Một là phải thực sự lấy nhân dân làm chủ thể, đảm bảo mọi người dân đều được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng, hướng tới sự gần dân, thuận tiện và phù hợp với từng khu vực dân cư.

Hai là lấy cộng đồng dân cư làm trung tâm, đưa các hoạt động về cấp xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố làm gốc để thông qua văn hóa gắn kết các gia đình, thế hệ, dân tộc, tôn giáo và phát huy sức mạnh đại đoàn kết.

Ba là mở rộng tối đa không gian văn hóa bằng cách phát huy đồng bộ hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, di tích, danh lam thắng cảnh, khuyến khích mở cửa kéo dài và thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ cho nhân dân, đặc biệt là vào ngày 24-11.

Bốn là huy động sức mạnh của toàn xã hội, trong đó chính quyền định hướng, MTTQ tập hợp vận động, nhân dân chủ động sáng tạo và doanh nghiệp đồng hành bằng các sản phẩm, chương trình ưu đãi thiết thực.

Năm là đẩy mạnh truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và tại cộng đồng để tạo khí thế sôi nổi; kết hợp đồng bộ băng rôn, cổ động trực quan và ứng dụng công nghệ ánh sáng, trình chiếu tại các di tích, trung tâm thương mại, không gian công cộng nhằm tạo diện mạo rực rỡ cho ngày hội.

Sáu là phải đảm bảo tính hiệu quả thực chất, tiết kiệm, an toàn, không phô trương hình thức, lấy sự gắn kết cộng đồng sâu sắc hơn và những nét sống văn hóa được duy trì bền vững làm thước đo sau sự kiện.